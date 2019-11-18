Алтайский край более благоприятен для труда пенсионеров, чем Республика Алтай

Алтайский край занял 50-е место в рейтинге регионов России с благоприятным рынком труда для пенсионеров. Об этом свидетельствует исследование РИА "Новости".

Первые места, как и год назад, занимают с большим отрывом Москва и Санкт-Петербург. У этих городов индекс составил 79,9 и 77,1 балла соответственно. Эксперты считают, что возможности для работы пенсионеров там находятся на очень хорошем уровне в сравнении с другими регионами.

В конце рейтинга расположились в основном национальные республики. Последние четыре строчки заняли Тува, Чеченская Республика, Республика Алтай и Карелия. Индекс этих регионов не превысил 28 баллов.

В частности, у Горного Алтая – 25,1 балла, это 77-е место из 79 представленных в исследовании. Соседний Алтайский край занял 50-е место, взяв 40,5 балла.

При этом в среднестатистическом регионе значение индекса составляет порядка 46 баллов, а у 80% регионов в рейтинге этот показатель находится в диапазоне от 30 до 60. Другими словами, в Алтайском крае не самый благоприятный рынок труда для пенсионеров, однако в целом такая ситуация по всей России.

Для расчета рейтинга использовались показатели, которые характеризуют уровень оплаты труда пенсионеров, их уровень занятости, долю безработицы среди них, простоту поиска работы для пожилых, соотношение зарплат пенсионеров и всех работающих в регионе, численность пенсионеров и другие, а также климат в качестве оценки комфортности работы и жизни в регионе.



Анализ производился для пожилых людей трудоспособного возраста (для мужчин от 60 до 72 лет, для женщин – от 55 до 75 лет). Каждый из девяти показателей оценивался по шкале от 1 до 100. Мурманская, Омская и Тамбовская области, а также Республики Адыгея, Ингушетия и Северная Осетия – Алания в рейтинг не включены из-за отсутствия необходимых данных.