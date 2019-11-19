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София Ротару готова спеть на новогодних корпоративах в России

, ИА "Амител"
Ротару сможет спеть и для вас, если найдете три млн рублей на оплату
Фото: versiya.info

Фото: versiya.info

Советская и украинская певица София Ротару едет в Россию с концертами. Как пишет "Комсомольская правда", звезда эстрады примет участие сразу в нескольких проектах. В декабре поклонники певицы увидят ее выступление на фестивале "Легенды ретро FM". А после она споет в новогоднем концерте "Песня года", который пройдет на телеканале "Россия 1".

Кроме того, певица открыта для корпоративных предложений, стоимость которых начинается от трех млн рублей.

Кстати, эксперты отмечают, что сейчас спрос на участие звезд в новогодних корпоративах снизился. Тем не менее Ротару уже рассматривает несколько предложений: люди соскучились по любимой певице. 

София Ротару в декабре 2018 года отказалась от участия в новогодних выступлениях в России. Тогда свое решение она объяснила тем, что не хочет создавать конфликтную ситуацию с радикально настроенными жителями Украины.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

19.11.2019 14:23
- гость -

да даром не надо

19.11.2019 14:30
- гость -

Приглашать её - себя не уважать.

19.11.2019 14:37
Зануда

я всегда говорю- надо, сами прибегут )), если уж Софья Михална столь принципиальна-то какого лешего ехать в страну-агрессор???

19.11.2019 14:37
Filin

Вот пускай рогулям и поет

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