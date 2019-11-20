Финансовая грамотность закладывается с детства: в Барнауле рассказали об основах

Сотрудники операционного офиса "Алтайский" организовали для 50 школьников Барнаула в возрасте от 7 до 14 лет экскурсию по банку. Ребятам показали, как работает кассовое оборудование, рассказали о способах сбережений денежных средств, о планировании собственного бюджета и об интересных фактах из мира финансов.
Школьники интересовались разными направлениями работы банка и получили ответы на вопросы о том, как работают банкоматы, где можно получить именную детскую карту, как отличить фальшивые деньги от настоящих. А также они сами смогли проверить подлинность денежных знаков на детекторе валют.
"Основа правильного отношения к финансам закладывается с детства. Мы рады, что принимая участие в таком проекте, можем помочь родителям в формировании правильных финансовых привычек", – рассказала региональный управляющий ОО "Алтайский" АО "Альфа-Банк" Ирина Бубенко.
Комментарии
Основа правильного отношения к финансам закладывается с детства
ага
"По одежке протягивай ножки" (c)
и по возможности никаких кредитов )))
Что то много про Альфу. Надеюсь к добру.
20.11.2019 10:25
- гость -
Пока, единственный банк, с кем можно работать без проблем и по случаям рандомных блокировок замечен не был.
Ничего личного , только бизнес! Формируют своих потребителей сдетства.
20.11.2019 10:57
- гость - Вы верно подметили. Финансовая грамотность это отсутствие кредитов. Как то знакомая из банка вывела определение идиота, Есть кредит? тогда идиот. Финансовая грамотность это умение распределять свой бюджет так что бы не быть в кабале. Вот этому надо учить, но тут мы видим обратную ситуацию. Что бы иметь свою паству надо их обрабатывать, чем и занялся вышеизложенный банк с красивыми лозунгами. Браво!
Вы разумную грамотность с финансовой не путаете?
Штаты имеют долг 20 триллионов, европа 14 триллионов и живут припеваючи.
У россии нет долгов, и что?
в этом мире хорошо живет тот по долгам умеет не платить