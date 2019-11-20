Финансовая грамотность закладывается с детства: в Барнауле рассказали об основах

Сотрудники операционного офиса "Алтайский" организовали для 50 школьников Барнаула в возрасте от 7 до 14 лет экскурсию по банку. Ребятам показали, как работает кассовое оборудование, рассказали о способах сбережений денежных средств, о планировании собственного бюджета и об интересных фактах из мира финансов.

Школьники интересовались разными направлениями работы банка и получили ответы на вопросы о том, как работают банкоматы, где можно получить именную детскую карту, как отличить фальшивые деньги от настоящих. А также они сами смогли проверить подлинность денежных знаков на детекторе валют.

"Основа правильного отношения к финансам закладывается с детства. Мы рады, что принимая участие в таком проекте, можем помочь родителям в формировании правильных финансовых привычек", – рассказала региональный управляющий ОО "Алтайский" АО "Альфа-Банк" Ирина Бубенко.