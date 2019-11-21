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"Билайн" стал лидером по скорости развития сети 4G

, ИА "Амител"
В Алтайском крае "Билайн" большими темпами модернизирует мобильную сеть и в два раза увеличил число вышек связи 4G

"Билайн" с начала года в Алтайском крае модернизировал и построил несколько сотен вышек связи. Благодаря этому более чем в 200 населенных пунктах края был запущен 4G: от крупных районных центров и популярных мест отдыха на Алтае до небольших сел численностью до 1000 человек. Оценить высокоскоростной интернет теперь можно в таких локациях, как, например, с. Чемал, с. Бочкари, г. Яровое, с. Манжерок, т/б "Бирюзовая Катунь", т/б "Озеро Ая", с. Кош-Агач, с. Сростки.

"Билайн" продолжает реализовывать самую масштабную в своей истории программу развития сети. Согласно отчету Роскомнадзора, в третьем квартале "Билайн" стал лидером среди российских операторов по скорости роста сети 4G – прирост составил 44% по сравнению с тем же периодом 2018 года. "Билайн" за последние 1,5 года в 2,2 раза увеличил количество базовых станций, которые поддерживают все современные технологии связи, в том числе LTE и LTE-Advanced. Процент покрытия жителей России сетью 4G c начала года вырос на 10% и на конец третьего квартала составляет 84%.

Исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры ПАО "ВымпелКом" Мартин Шкоп отмечает, что "Билайн" постоянно развивает сеть, но за последние два года темпы строительства новых базовых станций 4G значительно возросли. По его словам, клиенты используют больше новых сервисов, и такое масштабное строительство и модернизация сети 4G превентивно готовит инфраструктуру к дальнейшему росту трафика.

"Новая технологичная сеть "Билайн" даст возможность клиентам пользоваться интернетом на увеличенных скоростях", – рассказал исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры ПАО "ВымпелКом" Мартин Шкоп.

Кроме строительства новых базовых станций, компания модернизирует сеть. На конец третьего квартала "Билайн" заменил 91% базовых станций в России на современное оборудование. Компания завершила модернизацию в 25 филиалах и продолжает работы на 52 территориях.

Масштабная программа развития сети включает в себя также двукратное увеличение полосы частот для LTE, что дополнительно увеличивает емкость сети. В 2018 году компания провела рефарминг в 45 филиалах, в 2019 году к ним добавилось еще 10 регионов, и на конец III квартала проект завершен на 95%. 

В результате средняя скорость мобильного интернета увеличилась на 30%. Рост скорости помогает клиентам использовать новые сервисы и мобильные приложения, потребляющие больше трафика. В конце III квартала 2019 года каждый клиент загружает на 30% больше трафика, чем в конце 2018 года. Благодаря развитию сети 4G, клиенты стали чаще использовать скоростной мобильный интернет. Доля трафика, который проходит через сеть 4G, выросла на 12% и составляет 83% от общего количества информации, загруженной через все форматы сетей. 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

21.11.2019 09:04
Митенька ржевский

При том условии, что и Мега и МТС уже развернули свои сети LTE на 100% территории и уже обеспечили уверенное покрытие, Билайну ещё есть что ст роить и что покрывать- от отсюда и "лидерство". Так бы и писали "Первые с конца списка"

21.11.2019 09:14
Игорь Крих_mailru

может где и идет развитие сети, а в п. Казённая Заимка идет явная стогнация этой сети. При наличие значка 4G интернет тормозит значительно. А при частом отключении электроэнергии на поселке, связи Билайн вообще нет несколько дней.

21.11.2019 09:46
- гость -

....в то время, как другие операторы уже готовятся к внедрению 5G

21.11.2019 09:49
Гость

А на в центре барнаула на Комсомольском 134 билайн только 2G )

21.11.2019 10:02
Иsтина

И вообще билайн закрыть надо... Нефиг принадлежать конторе, которая обращается на бирже США со штабквартирой в Нидерландах. Они ж всю нашу инфу могут натовцам сливать.

21.11.2019 10:04
Агрессивная Реальность

Билайн гадость

21.11.2019 10:08
- гость -

Митенька, качество связи в МестамиТелефоннаяСвязь - наиотвратительнейшая.
Технари их знают об этом: заявлена связь в районе, по факту работает в радиусе действия АМС в самом райцентре, уже на удалении от центра села - связи нет.
Так что не лайте на Вымпел, там сейчас вообще ... творится, перевели все на китайцев.

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