Жительница Барнаула фиктивно прописала в квартире пять мигрантов

Молодая жительница Барнаула стала фигурантом уголовного дела за то, что прописала в своей квартире мигрантов. Ей грозит крупный штраф. Подробности сообщает пресс-центр МВД по Алтайскому краю.
"27-летняя жительница города фиктивно поставила на учет в своей квартире пять иностранных граждан. Все они были зарегистрированы без намерения проживать в данном помещении", — уточнили в ведомстве.
Уголовное дело возбуждено по статье 322 УК РФ. За фиктивную постановку на учет иностранца или лица без гражданства ей грозит штраф в 100-500 тысяч рублей или размер зарплаты за три года или принудительные работы до трех лет.
Комментарии
Полицейское гос-во.
Создадут условия для выживания, а потом удивляются на что человек идет, да нет же еще и штраф впаяют не подъемный. Добивать так лежачего.
почему государство лезет в чужую собственность? Квартира принадлежит гражданке, что с ней делать и кого там прописывать она в праве решать сама, одних налогов с жилой площади, взимаемых с людей за не понять какие заслуги, государству мало?
Она пособник Аль-Каиды и судить её нужно со всей проллетарской ненавистью
Правительство грабит народ поборами и налогами, отбирает пенсии и еще распоряжается собственностью граждан. Президент с его свитой совсем Конституцию под себя подмяли!
У Савинцева за воровство 17 миллионов штраф меньше, это нормально?
По вашей "логике" можно выходить на большую дорогу, если не хватает денег. Она нарушила закон и этим всё сказано!!!
Я
а кто пострадал от нарушения закона?
20.11.2019 12:59
Я
Она ни кого не грабит. Квартира ее собственность. Чиновники принимают законы для своей выгоды и удобства!