Ржаной хлеб в России может подорожать выше инфляции

Рост цен на ржаной хлеб, а также на изделия из смеси ржаной и пшеничной муки ожидается около 6-7%, что выше прогнозируемой инфляции на 3-3,3%, сообщает пресс-служба Гильдии пекарей России.

Хлеб уже стал дороже с начала года на 6,6%, при этом поднялась и закупочная цена на рожь более чем на 8%. При этом с каждым годом падает производство хлебобулочных изделий из ржаной муки. Например, в 2017 году было произведено 1, 76 млн тонн, а в 2018-м – 1, 71 млн тонн при экспорте в 260 тыс. тонн.

Эксперты гильдии не видят предпосылок для дефицита ржаной муки для хлебопечения и прогнозируют повышение цен уже в скором времени.

"Более существенное влияние на стоимость хлеба оказывает повышение тарифов ЖКХ, арендных ставок, повышение цен на ГСМ и транспортные услуги, а также на упаковку", – добавляют специалисты РОСПиК.

В прошлом году ржаной хлеб поднялся в цене на 5%, а закупка ржи выросла на 46%.