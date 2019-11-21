Врач умерла от инфаркта в Твери: ее коллеги не смогли ей трижды поставить диагноз

Врача-педиатра доставили в родную тверскую горбольницу, в которой она проработала около 20 лет, с болями в области сердца. Ее коллеги не смогли оказать ей помощь, даже, не осмотрев в приемном покое, пишет издание "Zнак".
Через час к ней в больницу приехала дочь и попросила помощи у кардиолога. Он ответил, что не знает, причину плохого самочувствия ее мамы и предложил выпить препарат от аллергии.
Дочь забрала мать домой, но по дороге ей стало хуже, позже она даже не смогла подняться в квартиру. Родственники вновь вызвали скорую. Медики дали женщине глицин и снова не госпитализировали.
Медики третьей скорой помощи уже констатировали смерть. Как выяснилось, врач умерла от инфаркта.
Дочь написала заявление в полицию. Началась проверка. Уголовного дела пока не возбуждено.
Комментарии
Да так и происходит в 80# случаев.Если Вам помогли то Вам очень повезло.Менталитет России.
Да так И происходит,у меня мама с 30летним стажем врача обратилась с болью за грудиной,врач находился под любовью очередной,ничего не определил оказался инфаркт,через неделю определили,в скорой помощи
Из предпенсионеров на работе сразу на кладбище. После 55 нельзя много работать, а нас заставляют.
у меня две скорые инсульт определить не могли, хорошо хоть вторая в шинники увезла, а оттуда на мрт, а уж оттуда в реанимацию.