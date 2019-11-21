Врач умерла от инфаркта в Твери: ее коллеги не смогли ей трижды поставить диагноз

Врача-педиатра доставили в родную тверскую горбольницу, в которой она проработала около 20 лет, с болями в области сердца. Ее коллеги не смогли оказать ей помощь, даже, не осмотрев в приемном покое, пишет издание "Zнак".

Через час к ней в больницу приехала дочь и попросила помощи у кардиолога. Он ответил, что не знает, причину плохого самочувствия ее мамы и предложил выпить препарат от аллергии.

Дочь забрала мать домой, но по дороге ей стало хуже, позже она даже не смогла подняться в квартиру. Родственники вновь вызвали скорую. Медики дали женщине глицин и снова не госпитализировали.

Медики третьей скорой помощи уже констатировали смерть. Как выяснилось, врач умерла от инфаркта.

Дочь написала заявление в полицию. Началась проверка. Уголовного дела пока не возбуждено.