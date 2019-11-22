Власти хотят получить от россиян 1 трлн на добровольные пенсии

Правительство рассчитывает, что участники новой пенсионной системы за первый год внесут в нее около триллиона рублей, пишет РБК.
Ключевой показатель новой системы – объем добровольных взносов от ее участников. В 2021 году он должен достичь 0,98 трлн рублей, в 2022 – 1,54 трлн, в 2023 – 2,2 трлн, а в 2024 – 3 триллионов рублей.
Таким образом, ежегодный прирост средств составит 0,6-0,8 трлн от граждан. Минэкономразвития прогнозирует, что взносы на обязательное пенсионное страхование будут составлять 6,1 триллиона рублей.
Предполагается, что закон о гарантированном пенсионном плане будет принят к 1 июля 2020 года.
Комментарии
Бешеный принтер знаем, а теперь и диарейная жопа для будущих пенсионеров. Люди уже наелись обещаниями для лохов.
где тут смайлик с фигой
Опять всё разворуют.
а 22% что, уже мало...
У Сказочного научились сказки рассказывать. Сейчас уже дураков не найти. Хотя.....в России дураков на 100 лет припасено
Не прячьте ваши денежки по банкам и углам.
Несите ваши денежки, иначе быть беде...
деньги копить смысла нет, их могут бахнуть как всегда и не один раз уже делали