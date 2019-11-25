Как выглядит красота по-барнаульски: 10 фотографий Лизы Катаевой

Фото/@liza_kataeva
Лиза Катаева – студентка и модель из Барнаула – стала призером конкурса красоты Miss Model of the World в Китае. Она заняла третье место в номинации "Мисс талант" и вошла в топовую пятерку конкурсанток из всех стран.
"В очередной раз убеждаюсь, что наши девушки с Алтая самые красивые и талантливые", – написала руководитель модельного агентства Style Татьяна Баева на своей странице в Facebook.
Лиза в своем аккаунте Instagram написала, что впереди ее ждет много фотосессий и поблагодарила всех за поддержку.
"Ну вот и пролетели три недели, сегодня состоялся финал конкурса Miss Model of the World. Я выиграла номинацию Best in Talent <...> А также я вошла в тoп-5 среди 58 конкурсанток из разных стран мира! Далее нас ждут различные конференции, фотосессии и шоу! Спасибо всем,кто поддерживал и верил!"
Комментарии
Оспадя! Да что это же это творится на белом свете на этих конкурсах!
Может у меня с глазами что-то.. Но где красота-то ?
как это развидеть?
Фото 5 - Спасибо! Но я столько не выпью.
Фото 2 и 3...... Вот честно, я испугался!!!!
Попутал-4 и 5.
последнее фото еще ничего а остальные - жуть о_О . оин там че курят? У меня жена в разы симпатичней. Ужас
Ну на любителя девушка. Зачем ее второй раз то пихать.
она болеет что ли? Чахотка? Белокровие? Ну, реально, нездоровый вид.
"Мдааа, совсем плохо с красотой в столице мира, давайте хоть какой-нибудь приз ей дадим!" - подумали судьи!
Лысовата. И несвежая уже какая-то, что ли?
Ну, если китайцам нравится...
Даже с тонной косметики где красота? Породистые красивые женщины в наше время перевелись.... все с одинаковыми бровями, губами, волосами, а красивых то нет
Лиза Катаева, вы простите нас, некультурных. Это гражданка Баева должна была думать о возможной реакции публики.
Я же в отношении вас не поддамся всеобщему безумию, просто промолчу.
На вкус и цвет.....
Девушка - красивая, стройная.. но сейчас все девушки одинаковые. Никакой уникальности, нет своего стиля... скучно смотреть
Вот а Хелл из вис??? p/s Издёвка над Красотой, или критерии меняются??? Жесть!!! p/p/s Но девушка же не виновата....p/p/p/s но , обзац!
ну посмотрите ка какие комментаторы то у нас все красавцы!!!
Чё вы к ней привязались..
Победила и победила...
Зачем г..ом то поливать
накормить бы её ....
Блин, это конкурс для девушек с профессией "модель", не путайте с мисс вселенная.
Для модели надо уметь на подиуме, в фотосессиях одежду красиво подать и продать, а не...чем там мисс мира занимаются и не быть стандартной красавицей или моделью Макисим.
Она просто не фотогеничная. Наверное.