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Депутату АКЗС вынесут приговор о многомиллионной растрате в научном центре Бийска

, ИА "Амител"
Ей и еще двум обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы
Фото: centrattek.ru

Фото: centrattek.ru

В Бийском городском суде сегодня, 25 ноября, вынесут приговор по делу о растрате средств в Федеральном научно-производственном центре "Алтай". По версии следствия, сотрудники компании похитили у государства более 100 млн рублей, сообщает "Бийский рабочий".

По уголовному делу проходят трое обвиняемых, среди которых бывший гендиректор ФНПЦ "Алтай" Александр Жарков, который умер в 2016 году. Именно его следователи считают руководителем преступной группы. Двое других обвиняемых значатся в деле как пособники Жаркова.

Это Ирина Теплова, депутат АКЗС и директор научно-производственного концерна, а также Андрей Литвинов, первый заместитель гендиректора, главный конструктор и зять Александра Жаркова.

По одной из версий, некоторые работы, которые выполняли сотрудники компании, обвиняемые в документах указывали как дополнительные. То есть их якобы выполняли предприятия-субподрядчики, руководителями которых были Теплова и Литвинов. Деньги за эти работы ФНПЦ "Алтай" получало от компании "Рособоронэкспорт". По предварительным оценкам, Жарков, Теплова и Литвинов смогли провести по этой схеме более 100 млн рублей.

В суд дело передано весной 2018 года, а первое заседание по нему было назначено на конец мая. Всего за 2,5 года по этому делу прошло более 50 заседаний.

Если обвиняемых признают виновными по статье 160 УК РФ, то им может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

Комментарии

25.11.2019 15:49
Владимир В.

Честность России рушится на глазах.Даже член-корр. РАН, казавшийся мне честнейшим и умнейшим человеком, организовал незаконную, мягко говоря, группу.Есть ли будущее у России? Кто знает?Ответьте.

25.11.2019 16:03
- гость -

ооооо.... там такая жесть происходит...
так жаль, что все так..((((

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