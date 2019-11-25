Понедельник, 25 Ноябрь, 22:13

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,76
€ 70,31
Обь
48см +22

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Снегопады на АлтаеКоммунальные аварии в Барнауле Аварии в энергосистеме Алтая
Новости

Ученые выявили, что музыка является всемирным универсальным языком

, ИА "Амител"
Все страны и народы мира реагируют на музыку одинаково
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Ученые из Гарвардского университета изучили музыку разных культур и пришли к выводу, что все мы создаем, слушаем и реагируем на нее практически одинаково.

В дискографию была собрана этническая музыка 86 культур, проживающих в 30 разных географических регионах.

"В ней находится более пяти тысяч аннотированных антропологических и этномузыкологических текстов о музыке, из которых две тысячи – переведенные на английский тексты песен, а остальное – описание исполнения песен и ее анализ", – пишут "Известия".

Ученые проанализировали колыбельные, любовные, целительные и танцевальные песни более чем 300 народов мира. Оказалось, что все они по-разному звучат, но мотивы и мысли схожи между собой. Если колыбельная, то она успокаивает, если танцевальная, то вызывает чувства веселья и радости.

По словам ученых, в музыке разных народов есть универсальная структура, и они схожи минимум по трем параметрам: эмоциональность, религиозность и формальность.

Все эти элементы складываются в один большой пазл и доказывают, что независимо от родного языка люди умеют универсальное понимание музыки.

Материалы по теме
Автор:
Екатерина Брагина редактор службы новостей 9231612657

Комментарии

25.11.2019 20:53
GreenWinter

Так оно и есть. Потому что мы слушаем музыку на разных языках и пусть даже мы ее не понимаем, но все равно на одной волне с артистом и его слушателями.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
21:42
Россияне стали реже делиться интимными фотографиями в интернете 0
21:19
Фермеры из Каменского района лишились доступа к своим землям 0
20:50
Ученые выявили, что музыка является всемирным универсальным языком 1
20:16
На здоровье россиян может сильно повлиять надвигающаяся атмосферная впадина 2
19:40
Роскосмос планирует отправить на другие планеты роботов-кентавров на шагающей тележке 2
19:10
Пьяный сельский депутат насмерть сбил ребенка в Марий Эл 0
18:44
Барнаульцы, отравившиеся роллами, получат 50 тысяч рублей компенсации 4
18:04
Еще один депутат АКЗС осужден по уголовной статье 8
17:42
Более 30 человек отравились газом в нижегородской школе 0
17:30
Россия для грустных. Twitter заблокировал аккаунт с позитивным российским контентом 7
17:19
Путин уволил прокурора Республики Алтай 9
17:02
Алтайских предпринимателей приглашают выйти на рынок Узбекистана 1
16:55
О, спорт. Как жители алтайских городов оценили качество спортивной инфраструктуры 1
16:42
Очередное ДТП с участием грузовика в Барнауле. Движение на Горе затруднено 4
16:34
Более 200 домов остались без тепла и горячей воды в Бийске 2
16:14
Житель Рубцовска убежал из ломбарда с телефоном, который взял посмотреть 1
16:02
Общежитие АГИК торжественно откроют после пятилетнего ремонта 5
15:49
"Дело вообще не в губернаторе": алтайский детский фонд выправил финансирование 1
15:35
Дмитрий Медведев уволил главу "Российского экологического оператора" 6
15:15
Виктор Томенко займется кадрами "Единой России" на федеральном уровне 6
14:55
Депутату АКЗС вынесут приговор о многомиллионной растрате в научном центре Бийска 2
14:40
Трамвай столкнулся с грузовиком в Барнауле 5
14:30
Прожиточный минимум за третий квартал 2019 года утвердили в Алтайском крае 9
14:06
Стали известны подробности столкновения автобуса и грузовика в поселке Лесном 5
13:57
14 тысяч овец погибли при кораблекрушении в Черном море 3
13:25
Стали понятны перспективы строительства ЖК на стадионе "Локомотив" 26
13:20
Ученые: мужчины ложатся спать поздно, так как боятся умереть 4
13:04
Виктору Томенко доложили о мерах ликвидации ЧС в Яровом 0
12:47
Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком в Барнауле. Автомобили выбросило с дороги 7
12:40
Около футбола. Московские дворники устроили массовую драку из-за нечестной игры 2
12:31
Тысячи жителей Алтайского края признались, что страдают от своей бедности 58
12:19
Как выглядит красота по-барнаульски: 10 фотографий Лизы Катаевой 24
11:54
Памятную табличку с кучей ошибок установили на бийском бульваре Вали Максимовой 7
11:46
ПФР рассказал, что можно сделать с неиспользованным маткапиталом 0
11:32
Движение по площади Сахарова в Барнауле перекроют с 1 декабря 5
11:13
Браконьеры застрелили четырех лосей в Залесовском районе 8
10:48
Мусорный коллапс не исключен. В ОНФ властям Бийска рассказали, как его избежать 3
10:31
Цены на автомобили в России сильно увеличатся после Нового года 11
10:09
Инвестор Radisson предложил сторонникам экологии переехать за город 65
10:02
Комфортная зима с Volkswagen Tiguan Winter Edition 0
09:56
У меня было: мужчины чаще женщин признаются в курортных романах 1
09:45
Главный барнаульский фонтан отремонтируют, чтобы устраивать водно-музыкальные шоу 3
09:40
В бассейне Оби обнаружен червь, вызывающий смертельное онкологическое заболевание 9
09:32
Акция от "Алтайэнергосбыта": оплати электроэнергию в ноябре и выиграй приз 3
09:13
Новосибирцу выдали инвалидность после письма Путину, но потом решили забрать 20
09:02
Как сэкономить при покупке зимних и летних шин 0
08:54
Как жахнет. В декабре МЧС Алтайского края прогнозирует лютые морозы 12
08:48
Россиянам хотят разрешить все способы защиты жизни, вплоть до убийства 13
08:32
Барнаульский депутат намерена повысить градус дискуссий о градостроительстве 1
08:20
Предпринимателям края покажут уникальный бизнес-спектакль 1
08:15
В Бийске разыскивают женщину в норковой шубе, укравшую средства для ухода за телом 1
08:01
От булавки до дивана: место, где можно купить все. И дешево 4
07:46
В Барнауле пройдет акция по раздельному сбору мусора 12
07:35
Медики указали на симптомы гриппа, которые могут привести к смерти 3
07:24
Большие гонки: кто и как на Алтае уже готовится к масштабным выборам 2021 года 17
07:06
Нити судьбы: Алтайский край дарит миру героев 0
06:50
Неугодных убирали. Депутат Солнцева о том, каким был и каким стал парламент Алтая 7
06:37
Города и районы Алтая получат из бюджета больше денег благодаря справедливороссам 0
06:15
Последний понедельник осени в Алтайском крае будет малоснежным и безветренным 0
06:01
Как в Барнауле готовятся к встрече Нового года: фото 4
23:34
Вратарь мексиканского футбольного клуба забил гол ударом через все поле 2
22:15
В Алтайском крае превышен эпидемический порог заболеваемости ОРВИ 6
21:34
В Екатеринбурге мужчина пытался отобрать пистолет у полицейского и получил пулю 9
20:30
Водитель пассажирского автобуса в Бийске едва не устроил ДТП, вылетев на встречку 5
19:54
Студентка из Барнаула стала призером международного конкурса красоты 9
19:27
В "Аэрофлоте" прокомментировали смерть пилота на рейсе Москва – Анапа 2
18:55
Священник РПЦ призвал учить детей защищать Россию, а не геометрии или географии 24
18:28
На Алтае из-за морозов в рацион военных ввели больше чеснока и лука и выдали тулупы 9
17:57
В Госдуме обсудят поправки к законопроекту о домашнем насилии 5
17:11
Алтайская лыжница вошла в состав сборной России на первом этапе Кубка мира 3
16:48
В ПФР рассказали об индексации неиспользованного маткапитала 3
16:26
Жителя Алтая будут судить за стрельбу по мирному небу над полицейскими 1
15:46
Пилот самолета умер во время экстренной посадки в Ростове-на-Дону 9
15:34
Шесть человек погибли при столкновении минивэна и фуры под Оренбургом 2
14:46
Барнаул попал в сотню городов России, комфортных для проживания с детьми 8
14:13
В Самаре горящий BMW X6 потушили с помощью ассенизаторской машины 4
13:56
На жителя Алтая хотят возбудить дело за пару роликов, снятых квадрокоптером 22
13:26
Россияне ради "роскоши" стали брать больше кредитов под высокие проценты 9
12:47
"Мамы должны чувствовать себя комфортно": Томенко поздравил женщин с Днем матери 3
12:26
СК опубликовал видео с места ДТП, в котором погибла супруга мэра Тулуна 0
11:36
Не ешь, подумай. Названы продукты, снижающие уровень тестостерона у мужчин 5
11:09
Кардиолог рассказал, как кофе и алкоголь влияют на здоровье 1
10:56
Ворота без забора установили перед поликлиникой в Череповце 1
10:25
Жительница Барнаула хотела купить норковую шапку и отдала деньги мошенникам 1
09:43
Бийские автолюбители собрали хоровод вокруг машины ДПС 2
09:13
Барнаульцы недовольны работой одного из самых востребованных автобусных маршрутов 35
08:30
"Вот она, мечта поэта": лучшие роли Натальи Крачковской 2
07:27
На алтайской трассе произошло крупное ДТП. Говорят, водитель был нетрезв 4
07:03
Как дети видят своих мам: очаровательные рисунки 1
06:48
Трогательные поздравительные открытки с Днем матери 0
06:19
Теплое и немного снежное воскресенье обещают в Алтайском крае 0
06:08
Как отмечают День матери в России и как лучше всего поздравить маму 1
06:01
Часы с историей: что о них известно и где в Барнауле можно сверить время 3
23:37
Раскрыты характеристики нового электромотоцикла "Калашникова" 0
22:41
Мэр Тулуна и его жена попали в страшное ДТП на трассе Иркутск – Красноярск 5
22:01
Шубенкову могут запретить участвовать в Олимпиаде даже под нейтральным флагом 29
21:01
Министр строительства Алтайского края дал оценку состоянию ЖКХ Ярового 6
20:39
Ремонт котла на ТЭЦ Ярового планируют завершить 24 ноября 0
20:01
Путин рассказал о качествах лидера России и призвал "трясти и терзать" чиновников 16
19:20
К утру понедельника в Яровое прибудут 10 вагонов угля 5
19:03
"Жизнь населения Ярового выходит за рамки нормального": зампред правительства Алтая 1
18:30
По поручению Виктора Томенко в Яровом работает оперативная группа по ликвидации ЧС 2
17:53
Маломобильные барнаульцы не смогли попасть в аптеку из-за заснеженного пандуса 6
17:20
В Рубцовске приступили к уборке улиц от снега 1
16:50
Барнаульский общественный деятель предложила Медведеву проект для маломобильных людей 3
16:24
Российский аналог "Википедии" обойдется государству в два миллиарда рублей 9
15:52
История школьника, отравившегося снюсом в Заринске, взволновала родителей всей страны 4
15:28
Сибиряк несколько раз ударил возлюбленную ножом, но полиция не возбудила дело 8
14:46
СМИ: Муж Анастасии Заворотнюк удалил все фотографии из своего профиля в Instagram 3
14:20
Известный алтайский фотохудожник Александр Волобуев пропал в Москве 3
13:30
"Роскосмос" обнаружил два неизвестных астероида, приближающихся к земле 3
12:55
Жители многоквартирного дома превратили свой подъезд в тюремную клетку 14
12:36
Пожар уничтожил частный дом в Барнауле 1
11:32
"Алтайская зимовка" пройдет в "Бирюзовой Катуни" в последний день ноября 0
11:01
В аэропорту Барнаула назвали стоимость билета до Новосибирска 28
10:41
Китайские журналисты рассказали, почему россиянки быстро стареют 6
10:22
Для новогодних праздников на Алтае заготовят 18 тысяч хвойных деревьев 0
09:53
Во Владимирской области убрали столбы ЛЭП, стоящие посреди дороги 0
09:28
В Барнауле "ночные гонки" на тракторе закончились ДТП на перекрестке 2
08:32
Многодетной малоимущей семье отказали в пособии из-за 14 рублей 10
08:11
В Барнауле разыскивают сливщика бензина, которому не хватило денег на топливо 14
07:32
Путин за два года до президентства хотел уйти из Кремля 18
07:03
Веселая и фриковатая: фото озорной и легкой Майли Сайрус 11
06:46
Откуда берется рак и можно ли от него застраховаться? 10
06:32
Главы семейств, которые были категорически против животных в доме 3
06:12
Выходные в Алтайском крае пройдут без морозов 0
06:01
Не только деньги: в Барнауле обсудили, как привлечь молодых врачей в села 13
23:54
В алтайском селе возле детского садика сгорела машина 1
23:32
Экс-руководитель администрации Кремля рассказал, почему именно Путин возглавил Россию 18
22:51
Медведев выступил против "неполного рабочего дня" 2

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.