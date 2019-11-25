Ученые выявили, что музыка является всемирным универсальным языком

Ученые из Гарвардского университета изучили музыку разных культур и пришли к выводу, что все мы создаем, слушаем и реагируем на нее практически одинаково.

В дискографию была собрана этническая музыка 86 культур, проживающих в 30 разных географических регионах.

"В ней находится более пяти тысяч аннотированных антропологических и этномузыкологических текстов о музыке, из которых две тысячи – переведенные на английский тексты песен, а остальное – описание исполнения песен и ее анализ", – пишут "Известия".

Ученые проанализировали колыбельные, любовные, целительные и танцевальные песни более чем 300 народов мира. Оказалось, что все они по-разному звучат, но мотивы и мысли схожи между собой. Если колыбельная, то она успокаивает, если танцевальная, то вызывает чувства веселья и радости.

По словам ученых, в музыке разных народов есть универсальная структура, и они схожи минимум по трем параметрам: эмоциональность, религиозность и формальность.

Все эти элементы складываются в один большой пазл и доказывают, что независимо от родного языка люди умеют универсальное понимание музыки.