Более 1,7 тысячи человек из 53 аварийных домов Бийска расселят в ближайшие семь лет

53 многоквартирных аварийных дома площадью около 23 тысяч квадратных метров расселят до 2025 года в Бийске. В новое жилье, построенное за счет государства, переедет более 1,7 тысячи человек. Об этом порталу amic.ru сообщили в мэрии города.

Старые дома расселят по краевой программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда". Только в Бийске с 2019 по 2025 год включительно на эти цели направят около 1 млрд рублей. В новые квартиры переедет 1761 человек.

Кстати, в программу попали 18 домов, являющихся памятниками архитектуры. Такая возможность появилась у муниципалитетов с 2013 года. Дома расселят, но сносить не будут.

"В соответствии с охранным законодательством снос этих зданий невозможен, поэтому исходя из возможностей бюджета, одни подвергнем консервации, чтобы сохранить, на другие будем искать средства на реконструкцию, либо предлагать инвесторам, тем более что хорошая практика в Бийске по этому направлению уже есть", – заявил на недавней пресс-конференции глава Бийска Александр Студеникин. Он добавил, что эти дома перейдут в собственность города.

Всего на программу переселения Алтайский край потратит 4,3 млрд рублей, большая часть средств выделяется Госкорпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. До 2025 года из 268 многоквартирных аварийных домов (общая площадь превышает 120 тысяч квадратных метров) в новое жилье переедет более восьми тысяч человек. В программу попали дома, признанные аварийными до 2017 года.

Кроме Бийска расселение централизованно проводят также в Барнауле, Алейске, Новоалтайске, Рубцовске, Славгороде, Змеиногорском, Каменском, Локтевском, Мамонтовском, Павловском, Первомайском, Третьяковском районах.

На текущий момент в 2019 году в новые квартиры переехали уже 535 жителей региона из 328 квартир общей площадью 10,9 тысячи квадратных метров.

"Собственники аварийных квартир получили более 240 млн рублей. Вместе с этим 162 нанимателям жилых помещений были предоставлены другие квартиры, равнозначные по общей площади ранее занимаемому жилому помещению. Всего по договору социального найма предоставлено 78 квартир", – сообщили amic.ru в краевом Министерстве строительства и ЖКХ.

Власти расселяют аварийное жилье с 2009 года, только тогда действовали другие программы. За это время новые квартиры получили 17,7 тысячи человек.

Самая масштабная программа работала в 2013-2017 годах. В это время в Алтайском крае расселили более 11 тысяч человек из домов общей площадью около 150 тысяч квадратных метров в 24 городах и районах.

Расселение, снос, покупка нового жилья обошлись в 4,6 млрд рублей. Почти пятая часть от этой суммы – 850 млн рублей – средства краевого и местных бюджетов.

Что важно, Алтайский край вовремя выполнил программу переселения, только при таких условиях регион смог получить все предназначенные ему средства из федеральной казны и обеспечил себе вхождение в новую большую программу.

Впереди еще много работы. По данным на 1 января 2019 года, в Алтайском крае 438 многоквартирных домов (площадью 182 тысячи квадратных метров), признанных аварийными с начала 2012 года. В них живет около 12 тысяч человек.

Улучшение жилищных условий россиян – одно из направлений национального проекта "Жилье и городская среда". Его исполнение лично контролирует президент Владимир Путин.