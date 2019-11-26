Вторник, 26 Ноябрь, 07:56

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,76
€ 70,31
Обь
48см +22

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Снегопады на АлтаеКоммунальные аварии в Барнауле Аварии в энергосистеме Алтая
Новости

Более 1,7 тысячи человек из 53 аварийных домов Бийска расселят в ближайшие семь лет

, ИА "Амител"
Это обойдется государству в 1 млрд рублей
Переселение из ветхого жилья / Фото: Минстрой22

Переселение из ветхого жилья / Фото: Минстрой22

53 многоквартирных аварийных дома площадью около 23 тысяч квадратных метров расселят до 2025 года в Бийске. В новое жилье, построенное за счет государства, переедет более 1,7 тысячи человек. Об этом порталу amic.ru сообщили в мэрии города.

Старые дома расселят по краевой программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда". Только в Бийске с 2019 по 2025 год включительно на эти цели направят около 1 млрд рублей. В новые квартиры переедет 1761 человек.

Кстати, в программу попали 18 домов, являющихся памятниками архитектуры. Такая возможность появилась у муниципалитетов с 2013 года. Дома расселят, но сносить не будут.

"В соответствии с охранным законодательством снос этих зданий невозможен, поэтому исходя из возможностей бюджета, одни подвергнем консервации, чтобы сохранить, на другие будем искать средства на реконструкцию, либо предлагать инвесторам, тем более что хорошая практика в Бийске по этому направлению уже есть", – заявил на недавней пресс-конференции глава Бийска Александр Студеникин. Он добавил, что эти дома перейдут в собственность города.

Всего на программу переселения Алтайский край потратит 4,3 млрд рублей, большая часть средств выделяется Госкорпорацией – Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. До 2025 года из 268 многоквартирных аварийных домов (общая площадь превышает 120 тысяч квадратных метров) в новое жилье переедет более восьми тысяч человек. В программу попали дома, признанные аварийными до 2017 года.

Кроме Бийска расселение централизованно проводят также в Барнауле, Алейске, Новоалтайске, Рубцовске, Славгороде, Змеиногорском, Каменском, Локтевском, Мамонтовском, Павловском, Первомайском, Третьяковском районах.

На текущий момент в 2019 году в новые квартиры переехали уже 535 жителей региона из 328 квартир общей площадью 10,9 тысячи квадратных метров.

"Собственники аварийных квартир получили более 240 млн рублей. Вместе с этим 162 нанимателям жилых помещений были предоставлены другие квартиры, равнозначные по общей площади ранее занимаемому жилому помещению. Всего по договору социального найма предоставлено 78 квартир", – сообщили amic.ru в краевом Министерстве строительства и ЖКХ.

Власти расселяют аварийное жилье с 2009 года, только тогда действовали другие программы. За это время новые квартиры получили 17,7 тысячи человек.

Самая масштабная программа работала в 2013-2017 годах. В это время в Алтайском крае расселили более 11 тысяч человек из домов общей площадью около 150 тысяч квадратных метров в 24 городах и районах.

Расселение, снос, покупка нового жилья обошлись в 4,6 млрд рублей. Почти пятая часть от этой суммы – 850 млн рублей – средства краевого и местных бюджетов.

Что важно, Алтайский край вовремя выполнил программу переселения, только при таких условиях регион смог получить все предназначенные ему средства из федеральной казны и обеспечил себе вхождение в новую большую программу.

Впереди еще много работы. По данным на 1 января 2019 года, в Алтайском крае 438 многоквартирных домов (площадью 182 тысячи квадратных метров), признанных аварийными с начала 2012 года. В них живет около 12 тысяч человек.

Улучшение жилищных условий россиян – одно из направлений национального проекта "Жилье и городская среда". Его исполнение лично контролирует президент Владимир Путин.

Материалы по теме

 

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

26.11.2019 06:48
- гость -

На фото: холодильник тащат в "Три Поросёнка" - за которых Диму Маслюка закрыли!

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< ноябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30   
07:49
Комитет ВАДА рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований 0
07:31
"Росводоканал Барнаул" спишет пени должникам 0
07:12
Глава алтайского Минфина – о нежадности властей, бюджете и зарплатных приоритетах 0
07:03
Малышева назвала внешние признаки рака мозга 0
06:43
Когда Рождественский пост в 2019 году и зачем он нужен 1
06:22
Более 1,7 тысячи человек из 53 аварийных домов Бийска расселят в ближайшие семь лет 1
06:12
Небольшой снег обещают в Алтайском крае в последний вторник осени 0
06:01
На ножах. Алтайские общественники и бизнесмены "схлестнулись" в борьбе за лес 3
23:52
Неизвестный с ножом напал на детского врача в Пскове 0
23:19
Священник в Кургане отказался крестить девочку из-за большого родимого пятна 2
22:49
Пенсионер из Бийска знал о телефонных мошенниках, но перевел им около 250 тыс. рублей 1
22:11
82-летняя пенсионерка-культурист из США избила грабителя столом 0
21:42
Россияне стали реже делиться интимными фотографиями в интернете 0
21:19
Фермеры из Каменского района лишились доступа к своим землям 3
20:50
Ученые выявили, что музыка является всемирным универсальным языком 2
20:16
На здоровье россиян может сильно повлиять надвигающаяся атмосферная впадина 1
19:40
Роскосмос планирует отправить на другие планеты роботов-кентавров на шагающей тележке 4
19:10
Пьяный сельский депутат насмерть сбил ребенка в Марий Эл 0
18:44
Барнаульцы, отравившиеся роллами, получат 50 тысяч рублей компенсации 5
18:04
Еще один депутат АКЗС осужден по уголовной статье 11
17:42
Более 30 человек отравились газом в нижегородской школе 0
17:30
Россия для грустных. Twitter заблокировал аккаунт с позитивным российским контентом 8
17:19
Путин уволил прокурора Республики Алтай 11
17:02
Алтайских предпринимателей приглашают выйти на рынок Узбекистана 1
16:55
О, спорт. Как жители алтайских городов оценили качество спортивной инфраструктуры 2
16:42
Очередное ДТП с участием грузовика в Барнауле. Движение на Горе затруднено 4
16:34
Более 200 домов остались без тепла и горячей воды в Бийске 2
16:14
Житель Рубцовска убежал из ломбарда с телефоном, который взял посмотреть 1
16:02
Общежитие АГИК торжественно откроют после пятилетнего ремонта 5
15:49
"Дело вообще не в губернаторе": алтайский детский фонд выправил финансирование 1
15:35
Дмитрий Медведев уволил главу "Российского экологического оператора" 6
15:15
Виктор Томенко займется кадрами "Единой России" на федеральном уровне 6
14:55
Депутату АКЗС вынесут приговор о многомиллионной растрате в научном центре Бийска 2
14:40
Трамвай столкнулся с грузовиком в Барнауле 5
14:30
Прожиточный минимум за третий квартал 2019 года утвердили в Алтайском крае 10
14:06
Стали известны подробности столкновения автобуса и грузовика в поселке Лесном 5
13:57
14 тысяч овец погибли при кораблекрушении в Черном море 3
13:25
Стали понятны перспективы строительства ЖК на стадионе "Локомотив" 29
13:20
Ученые: мужчины ложатся спать поздно, так как боятся умереть 4
13:04
Виктору Томенко доложили о мерах ликвидации ЧС в Яровом 0
12:47
Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком в Барнауле. Автомобили выбросило с дороги 7
12:40
Около футбола. Московские дворники устроили массовую драку из-за нечестной игры 2
12:31
Тысячи жителей Алтайского края признались, что страдают от своей бедности 60
12:19
Как выглядит красота по-барнаульски: 10 фотографий Лизы Катаевой 24
11:54
Памятную табличку с кучей ошибок установили на бийском бульваре Вали Максимовой 7
11:46
ПФР рассказал, что можно сделать с неиспользованным маткапиталом 0
11:32
Движение по площади Сахарова в Барнауле перекроют с 1 декабря 5
11:13
Браконьеры застрелили четырех лосей в Залесовском районе 8
10:48
Мусорный коллапс не исключен. В ОНФ властям Бийска рассказали, как его избежать 3
10:31
Цены на автомобили в России сильно увеличатся после Нового года 11

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.