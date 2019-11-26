Количество безработных стремительно растет в Алтайском крае

В рамках еженедельного мониторинга уровня безработицы Минтруд РФ зафиксировал рост этого показателя в Алтайском крае.

"Наибольший рост наблюдался в республиках Тыва, Мордовия, Крым и Кабардино-Балкария, в Алтайском крае, Астраханской, Омской и Курганской областях, Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе", – говорится в сообщении министерства.

Динамика увеличения безработицы свойственна для России в целом. За неделю с 13 по 19 ноября количество зарегистрированных безработных граждан увеличилось на 1% и составило более 649 тысяч человек. В Республике Алтай при этом число не трудоустроенных граждан осталось прежним.