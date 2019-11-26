Количество безработных стремительно растет в Алтайском крае

В рамках еженедельного мониторинга уровня безработицы Минтруд РФ зафиксировал рост этого показателя в Алтайском крае.
"Наибольший рост наблюдался в республиках Тыва, Мордовия, Крым и Кабардино-Балкария, в Алтайском крае, Астраханской, Омской и Курганской областях, Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе", – говорится в сообщении министерства.
Динамика увеличения безработицы свойственна для России в целом. За неделю с 13 по 19 ноября количество зарегистрированных безработных граждан увеличилось на 1% и составило более 649 тысяч человек. В Республике Алтай при этом число не трудоустроенных граждан осталось прежним.
Комментарии
Ерунду не пишите. Работы море работать не хотят . медицина образрвание строительство транспорт
Результат "продуманной" внутренней политики так сказать на "лице".
26.11.2019 13:28
- гость -
Ерунду не пишите. Работы море работать не хотят . медицина образрвание строительство транспорт
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" образрвание "? Про запятые слышал? Или не подозреваешь об их существовании?
Да, тебя с твоим " образрванием " никуда не возьмут. При всём твоём желании.
26.11.2019 13:28
- гость -
Выпускники недоинститутов недоюристы и недоэкономисты в перечисленных Вами сферах работать не могут, где-то из-за отсутствия каких бы то ни было знаний, а где-то им "не по чину". Слава Богу, кадровая политика понемногу меняется и большинство таких недовузов закрыли.
26.11.2019 13:28
- гость -
Ерунду не пишите. Работы море работать не хотят . медицина образрвание строительство транспорт
ошибочка по фрейду
26.11.2019 13:39
- гость -
А по существу вопроса есть ответ?
Ерунду не пишите. Работы море работать не хотят . медицина образрвание строительство транспорт
Ну не хочется, почему-то, работать за 20 тысяч водителем автобуса. А ты бы пошел? В 4-30 утра вставать, в 1 ночи ложиться, бензин за твой счет, план не сдал - из зарплаты вычтут. И еще много тонкостей.
Взяли . Машинистом башенного крана.Зарплата 90-100т.р.
Работы море. Вот только да копейки батрачить желающих нет.
26.11.2019 13:51
- гость -
Взяли . Машинистом башенного крана.Зарплата 90-100т.р.
у мудрка?
смотри не упади оттэда
бгг
26.11.2019 13:52
- гость -
Работы море. Вот только да копейки батрачить желающих нет.
действительно, так удивляются, что за 20-30 тыров никто не хочет с места двигаться))
Ну вот! И мы лидеры!!!!
20-30 это можно Когда с мамой и папой живешь, или когда с девушкой вместе жить начали.
А Когда семья, дети, ипотека, лечиться-учиться.
О чем говорить если раз в магазин сходить 1000-1500 и на следующий день есть нечего
Это все после 35 лет, или образование специфическое или уже здоровье пошатнулось. Остаёться переобучаться на водителя автобуса или медсестру когда это не т6аоё. Или в грузщики идти, где окончатьельно себя добьёш за прожиточный минимум.
При нашем уровне цен минимальная з/п должна быть 40 000. Это чтобы выжить.
30 000 на продукты, 10000 коммунальные и проезд. И будет тык в притык
Ерунду не пишите. Работы море работать не хотят . медицина образрвание
Отвечу про образование.Посмотрите,в школах работают пенсионеры или люди предпенсионного возраста. Молодые педагоги ВООБЩЕ не идут работать в школы.Я их понимаю.За 17 000 угробить всю нервную систему! У молодых не выше зарплата. Зачем???? Проще пойти в киоск торговать газетами.
Работы море. Вот только да копейки батрачить желающих нет.
Когда в Алтайском крае станет достойная заработная плата? Ведь мы живём в одной стране,почему же у нас одна из самых маленьких заработных плат в России?!