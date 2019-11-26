Стало известно, когда в Рубцовске откроют обновленный драмтеатр

Открытие Рубцовского драматического театра после масштабного ремонта запланировано на 20 декабря. На сегодняшний день практически закончены основные ремонтные работы, сообщает газета "Местное время". Осталось привести в порядок парадное крыльцо, наладить световое и звуковое оборудования и меблировать гримерки.

В день открытия в театре пройдет спектакль "Штрихи к портрету" по мотивам произведений В. М. Шукшина, на который приглашены высокие гости.

По словам начальника управления культуры, спорта и молодежной политики Марины Зориной, открытие театра будет "огромным культурным событием не только для Рубцовска, но и для всего Алтайского края".

Напомним, что ремонтировать рубцовский драмтеатр начали в сентябре 2017 года в рамках губернаторской программы "80х80".