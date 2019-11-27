Торговые представители подрались из-за места на полке в крупной алтайской сети

В Новосибирске торговые представители двух известных компаний подрались в одном из магазинов крупнейшей алтайской сети, сообщают "Вести".

Отмечается, что представители компании "Слобода" и "Данон" не поделили место на полке. Недопонимание переросло в конфликт и небольшую драку, в результате которой победил мужчина.

У женщины, которая отстаивала интересы "Слободы", после падения на кафель образовалась огромная шишка на голове. Ее оппонент, представляющий "Данон", отделался несколькими царапинами. Оба героя видео написали друг на друга заявления в полицию.

При этом, как рассказала пострадавшая в соцсетях, ее противник предлагал денежную компенсацию за причиненный физический и моральный вред.