Нелегальных таксистов ловили в Камне-на-Оби по поручению Томенко

Нелегальных таксистов ловили в городе Камень-на-Оби. Мероприятие было организовано в соответствии с одним из поручений губернатора Алтайского края Виктора Томенко, данного в ходе заседания краевой комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
Как сообщает пресс-служба регионального Минтранса, по итогам рейда было возбуждено 10 административных материалов с привлечением к административной ответственности, минимальный размер штрафа составил 3000 рублей. Например, сотрудники полиции изъяли у таксистов два опознавательных фонаря, установленных на автомобилях незаконно. Один из водителей такси, перевозивший пассажиров, оказался в состоянии алкогольного опьянения.
В ведомстве добавили, что подобные рейды проходить на регулярной основе по всей территории Алтайского края.
Ранее министр транспорта Александр Дементьев сообщил, что в крае около 3 тысяч перевозчиков не имеют лицензии, но все равно перевозят пассажиров.
Комментарии
Ага, карательная операция по приказу гауляйтера. Дожили.
Теперь с Вас 10 рабочих мест !
27.11.2019 12:26
- гость -
А у вас девять жизней в запасе, чтобы садиться в салон пьяного водителя?
Заполонили нелегалы
самый рассадник - Яндекс такси
Молодец Томенко, добивай нищебродов до конца. Не можешь позволить себе лицензию в деревнях нечего заниматься перевозками. А те кто выживет на этой стадии мы проведем другое мероприятие.
27.11.2019 12:29
ГостьЯ А вам бы в штат администрации что бы выдавать такие перлы. Умный не сядет в машину к пьяному, или выйдет сразу же. А тот у которого есть лицензия уже как сам судья может быть неприкосновенен и подбухивать?! Дьявольщиной от вас разит мадам.
Отсюда вывод, доверяем свои жизни нелегальным перевозчикам.
Перевозчик частный - выбор опасный
27.11.2019 12:43
Сеня
А не частный это по вашему какой? Может вы знаете как автобусы проходят ТО? Такой смог идет, хлеще чем от Камаза, эти то надежные.
А вы посмотрите, как серьезная авария с такси, так это нелегал оказывается и спроса ни с кого нет!
Согласен с Толяном
27.11.2019 12:48
- гость -
В автобусах хоть есть какой-то контроль есть, много ли их пьяных ловят?
Просто жалко труд легальных таксистов .
С нелегалами надо бороться!
Ни страховки, ни мед контроля