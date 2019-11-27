Нелегальных таксистов ловили в Камне-на-Оби по поручению Томенко

Нелегальных таксистов ловили в городе Камень-на-Оби. Мероприятие было организовано в соответствии с одним из поручений губернатора Алтайского края Виктора Томенко, данного в ходе заседания краевой комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Как сообщает пресс-служба регионального Минтранса, по итогам рейда было возбуждено 10 административных материалов с привлечением к административной ответственности, минимальный размер штрафа составил 3000 рублей. Например, сотрудники полиции изъяли у таксистов два опознавательных фонаря, установленных на автомобилях незаконно. Один из водителей такси, перевозивший пассажиров, оказался в состоянии алкогольного опьянения.

В ведомстве добавили, что подобные рейды проходить на регулярной основе по всей территории Алтайского края.

Ранее министр транспорта Александр Дементьев сообщил, что в крае около 3 тысяч перевозчиков не имеют лицензии, но все равно перевозят пассажиров.