Диетолог рассказал, можно ли сладким морсом и пирожными согреться в мороз

Согреться в мороз помогут горячие и теплые напитки с сахаром, рассказал RT главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

"Что можно рекомендовать? Горячий чай с большим содержанием сахара. Также подойдут другие напитки сахаросодержащие, но лучше в теплом или горячем виде. Например, теплый морс", – отметил Тутельян.

Из пищи для сохранения тепла в организме эксперт рекомендовал высокоуглеводные и легкоусваиваемые продукты – например, кондитерские изделия и каши. По его словам, в умеренном количестве такие продукты не повредят фигуре.

"Холода у нас долго не стоят, так что фигуре такое питание не повредит. Нужно соблюдать количество. Выпил стакан горячего чая с сахаром – согрелся. Надо не переусердствовать, важно соблюдать баланс", – подчеркнул Тутельян.

Также он отметил, что употребление алкоголя в холодную погоду ведет к потере тепла.

Ранее семейный доктор Алексей Добровольский рассказал, как правильно одеваться в морозы, чтобы не допускать переохлаждения. Таким образом, при правильном подборе одежды, еды и напитков зима не страшна.