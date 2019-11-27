Минздрав проверил рубцовскую поликлинику, где люди стоят в очереди с пяти утра

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов поручил провести проверку в поликлинике №3 в Рубцовске после информации об уличных очередях. На месте побывала замминистра Наталья Белоцкая.

Наталья Ивановна пообщалась с коллективом, проверила наличие свободных талонов, оценила работу call-центра и организацию вызовов на дом, сообщает пресс-служба ведомства. По ее словам,проблемы в учреждении есть, но нет готовности их решать.

Сотрудники поликлиники пояснили, что бабушки и дедушки приходят к пяти часам утра и стоят на морозе практически каждый день. Каждый раз пациентам приходится рассказывать, что записаться к врачу можно по телефону или по интернету. Выдавая талоны, они еще раз индивидуально говорят, что не нужно приходить заранее, а только к тому времени, которое указано на талоне.

Напомним, что информация об уличных очередях появилась в социальных сетях 22 ноября. Жители Рубцовска опубликовали видео очереди в поликлинику на улице в 30-градусный мороз. В тот же день amic.ru получил комментарий от представителя поликлиники. Оказалось, что главная проблема в том, что пенсионеры приходят в пять часов утра "по старой памяти", считая, что это поможет им сразу же получить талон и попасть к врачу.