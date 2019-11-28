Не только рост продаж: зачем алтайскому бизнесу виртуальная АТС

Известно, что организация многофункциональной и экономичной офисной телефонии повышает эффективность работы с клиентами, упрощает внутреннюю коммуникацию филиалов, отделений компании и контроль деятельности сотрудников. Всероссийский провайдер телефонии UIS* предлагает подключить виртуальную АТС для повышения доходов бизнеса любого уровня в Барнауле и других населенных пунктах Алтайского края. "Облачная" станция обеспечивает бесперебойную телефонную связь через интернет без установки дополнительного оборудования или расширения штата.

Оптимизация коммуникативных процессов с виртуальной АТС

Увеличение продаж при неизменном количестве обращений, привлечение новых клиентов и итоговое повышение прибыли обеспечивает виртуальная АТС надежного оператора. Входящие звонки равномерно распределяются между сотрудниками колл-центра, линия отдела продаж или службы клиентской поддержки постоянно доступна для звонков пользователей, а мешающие переговорам обрывы, шумы и помехи устранены.

Функционал станции включает переадресацию, распределение, запись звонков, предоставление статистики и аналитики. Предусмотрены дополнительные коммуникативные инструменты: звонки с сайта, лидогенерация, онлайн-консультант. Продукт подходит для офисов с любым количеством сотрудников. Пользователям доступно подключение без ограничения количества внутренних номеров работников организации, включая работающих удаленно.

Руководитель получает статистические показатели, аналитику, контролирует скрипты продаж, оперативно корректирует стиль общения с клиентами. Сервис помогает оперативно отслеживать индикаторы эффективности работы каждого менеджера по сбыту.

Номер телефона без привязки к адресу сохраняется за компанией даже в случае переезда. Доступны звонки на SIP*-телефон, мобильный, компьютер, ноутбук, работа с обращениями в мессенджерах. Настройка параметров телефонии, подключение нужных опций или добавление новых пользователей самостоятельно выполняется в личном кабинете без помощи штатного IT-специалиста.

Подключить виртуальную АТС в компании UIS

Партнеры компании UIS вправе выбрать тариф с нужным набором сервисов и подключить виртуальную АТС для создания корпоративной связи без лишних переплат. Стоимость услуг IP-телефонии* определяется выбранным тарифом. Каждому тарифному плану соответствует комплекс доступных опций. Бесплатная телефонная консультация помогает определить оптимальный функционал. Для оформления заявки следует позвонить менеджеру или заказать обратный звонок на сайте оператора.

*ЮАйЭс, ЭсАйПи, АйПи – прим. ред.