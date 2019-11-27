Двое детей в Крыму умерли от отравления неизвестным веществом

Следственный комитет расследует дело об отравлении двух детей в Симферополе неизвестным веществом, сообщает "Газета.ру".

По предварительным данным, женщина обратилась в скорую помощь, когда ее дети стали жаловаться на плохое самочувствие. 10-месячный мальчик скончался до приезда бригады врачей, остальных госпитализировали. По пути в медицинское учреждение скончалась 8-летняя девочка. Один выживший ребенок с матерью находятся в реанимации.

СК считает, что смерть могла наступить после отравления неизвестным веществом. По одной из версий, это мог быть угарный газ.

По данному факту возбуждено уголовное дело.