Бюджет Алтайского края 2020 дает возможности для развития территорий – депутат АКЗС

Бюджет Алтайского края на 2020 год приняли депутаты на сессии Алтайского краевого Законодательного собрания 28 ноября. Практически по всем направлениям он больше, чем бюджет 2019 года: доходы выросли на 12%, поступления из федерального бюджета – на 16%, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципалитетов – на 10%. А дотации на компенсацию расходов на повышение оплаты труда бюджетников выросли сразу на 46%.

По словам руководителя фракции "Единая Россия" в АКЗС Сергея Приба, такой серьезный рост доходов бюджета (на 12%, – прим. редакции) между первым и вторым чтением закона – это в том числе заслуга работы депутатов Госдумы от "Единой России" и совместная работа с ними краевых депутатов и правительства Алтайского края.

Сергей Приб подчеркивает, что единороссы внесли правки в проект бюджета, благодаря чему удалось увеличить финансирование ряда значимых направлений на общую сумму почти в 2 млрд рублей. Это индексация зарплаты бюджетников, дотации муниципалитетам, обеспечение двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями и другие.

"Выросла и база для экономического роста, по предложению фракции "Единая Россия" увеличен объем средств на финансовую поддержку инвесторов до 200 миллионов рублей. Это почти в три раза больше, чем в 2019 году. Поэтому есть все возможности для развития территорий", – сказал Сергей Приб.

По мнению председателя комитета АКЗС по бюджету и налогам Владимира Устинова, бюджет региона на 2020 год – это хорошая основа для подготовки и стабильного исполнения бюджетов уже в муниципалитетах. Руководитель фракции единороссов заявил, что депутаты от партии будут дальше работать над бюджетом, разъясняя его избирателям и формируя в муниципалитетах. Также Сергей Приб сказал, что "Единая Россия" обеспечит партийный контроль за расходованием средств и реализацией объектов.