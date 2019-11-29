Ученые рассказали, чем опасна хлорированная водопроводная вода

Американские ученые сообщили, что традиционные методы очистки воды, такие как хлорирование, приводят к появлению токсичных для организма веществ, пишет "Медикфорум" со ссылкой на Natural News.

Исследователи обнаружили в водопроводной воде вещества-неоникотиноиды, которые образовались после попадания в водоочистную систему на основе хлора пестицидов. Специалисты характеризуют их как побочные продукты хлорированной дезинфекции.

"Анализ хлорированной водопроводной воды подтвердил присутствие деснитроимидаклоприда и имидаклопридмочевины, которые являются метаболитами имидаклоприда. Они сформировались после того, как неоновый пестицид прореагировал с дезинфицирующим средством хлора", – рассказали авторы проекта, поддержанного Геологической службой США (USGS) и Университетом Айовы.

По словам ученых, вещества, которые образуются в хлорированной водопроводной воде, превосходят своей токсичностью предшественников-пестицидов.

К примеру, вещество деснитроимидаклоприд превышал по токсичности свой исходный пестицид в 319 раз. Даже его низкие уровни могут быть опасны для здоровья, считают специалисты. Они подчеркивают, что возникающие соединения "остаются непроверенными и не отслеженными, и могут иметь серьезные последствия для здоровья человека".

В частности, как полагают эксперты, может существовать связь между хлорированными химическими веществами и развитием рака, а также проблемами со здоровьем, связанными с родами.