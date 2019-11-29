Яровая предложила ввести в начальной школе предмет "Моя Россия"

Зампред Госдумы Ирина Яровая предложила рассказывать первоклассникам об истории России, сообщает официальный сайт парламента.

"Сегодня историю России дети начинают изучать с шестого класса, что является явным опозданием. Предлагаем для ребят начальных классов ввести дисциплину "Моя Россия", которая позволит в доступной форме давать первичные знания о родном крае и своей стране", – сказала Яровая на заседании Совета при президенте РФ по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

Кроме того, она предложила предусмотреть в Национальном плане мероприятия, направленные на развитие устной и письменной речи, ввести во всех учебниках справочный раздел "Наши имена" с информацией об отечественных деятелях. Также необходимо дополнить программы профучилищ и вузов обязательной дисциплиной, посвященной вопросам цивилизационного наследия России.

"В целях развития культуры устной и письменной речи необходимо, чтобы школьные программы по всем предметам содержали конкретные требования по количеству обязательных часов, отводимых на речевую активность учащегося", – подчеркнула Яровая.

При этом, как она подчеркнула, Российская академия образования должна стать основным разработчиком федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС).

"Укрепление преемственности поколений и чувства сопричастности к великой истории многонационального народа является стратегической задачей, которая должна найти отражение в Нацплане действий Десятилетия детства", – добавила Яровая.

Ранее Яровая рассказала, что система образования России, которая ориентирована на изучение иностранного языка, ставит под угрозу культурные ценности страны.