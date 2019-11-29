Успей не проштрафиться: после 2 декабря налоговая начнет начислять пени должникам

Как можно заплатить налог онлайн?

"Личный кабинет"

Его может создать любой налогоплательщик на сайте ФНС. Чтобы его открыть, нужно обратиться в любую налоговую инспекцию с паспортом и получить пароль. Пользователи Госуслуг и вовсе могут применить свой пароль.

В "Личном кабинете" содержится информация о всех объектах недвижимости плательщика, здесь же должны размещаться уведомления об оплате и тут же можно оплатить налог.

Мобильное приложение

Есть мобильное приложение "Налоги ФЛ". С его помощью можно оплатить налоги через банки – партнеры налоговой службы. Чтобы зайти в приложение, нужно ввести все тот же пароль от "Личного кабинета" или зайти через Госуслуги.

Онлайн-банкинг

Можно воспользоваться мобильным приложением своего банка: выбрать вкладку "Платежи и переводы", затем "Налоги". После введения параметров платежа по запросу системы подтвердить платеж одноразовым паролем.

Сервис "Заплати налоги"

Его разработала налоговая служба. Но для того чтобы им воспользоваться, нужно знать сумму налога. Если данные есть, то нужно зайти на сайт ФНС, выбрать там этот сервис и следовать дальнейшим указаниям. Оплата происходит с помощью онлайн-сервисов банков.