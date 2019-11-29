Пятница, 29 Ноябрь, 13:43

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,1
€ 70,57
Обь
37см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2020Ремонт и дизайнСнегопады на Алтае
Новости

Успей не проштрафиться: после 2 декабря налоговая начнет начислять пени должникам

, ИА "Амител", Елена Маслова
Что делать, если не пришло уведомление по налогу на имущество и как должника накажут за неуплату
Фото: amic.ru

Фото: amic.ru

2 декабря – последний день, в который владельцы недвижимости могут заплатить налог на имущество физлиц за 2018 год. По данным налоговой службы на 26 ноября, жители края заплатили 2,3 млрд из начисленных 3,7 млрд. Amic.ru напоминает, как можно заплатить налог, что делать, если никаких извещений не пришло и как накажут на неуплату.

1
Как можно оплатить налог офлайн?

Первый способ – заплатить в любом почтовом отделении и в любом банке. Для этого потребуется бумажное уведомление от налоговой службы.

Второй способ – воспользоваться банкоматом или банковским терминалом самообслуживания. Для оплаты нужно выбрать в меню пункт "Налоги" или "Налоги, штрафы, прочие платежи". Комиссия при этом не взимается.

2
Как можно заплатить налог онлайн?

"Личный кабинет"

Его может создать любой налогоплательщик на сайте ФНС. Чтобы его открыть, нужно обратиться в любую налоговую инспекцию с паспортом и получить пароль. Пользователи Госуслуг и вовсе могут применить свой пароль.

В "Личном кабинете" содержится информация о всех объектах недвижимости плательщика, здесь же должны размещаться уведомления об оплате и тут же можно оплатить налог.

Мобильное приложение

Есть мобильное приложение "Налоги ФЛ". С его помощью можно оплатить налоги через банки – партнеры налоговой службы. Чтобы зайти в приложение, нужно ввести все тот же пароль от "Личного кабинета" или зайти через Госуслуги.

Онлайн-банкинг

Можно воспользоваться мобильным приложением своего банка: выбрать вкладку "Платежи и переводы", затем "Налоги". После введения параметров платежа по запросу системы подтвердить платеж одноразовым паролем.

Сервис "Заплати налоги"

Его разработала налоговая служба. Но для того чтобы им воспользоваться, нужно знать сумму налога. Если данные есть, то нужно зайти на сайт ФНС, выбрать там этот сервис и следовать дальнейшим указаниям. Оплата происходит с помощью онлайн-сервисов банков.

3
Что делать, если не пришло уведомление по почте и в "Личном кабинете" нет данных?

Если у плательщика есть "Личный кабинет", то бумажное уведомление по почте к нему не придет, информацию нужно искать в кабинете.

Уведомление в целом может не прийти по нескольким причинам.

1. Если человек только стал собственником, и данные в налоговую не поступили из Росреестра. Но в этом случае владелец должен сам сообщить в налоговую, что у него нет начислений. Если налоговая выяснит первой, что человек знал о необходимости платить, но не предпринял никаких действий, то ему выпишут штраф – 20% от неуплаченной суммы. Чтобы этого не произошло, собственнику лучше самому написать через "Личный кабинет" сообщение в налоговую, что ему ничего не начислили.

2. Собственник недвижимости стал льготником, например, пенсионером по возрасту, и платить налог ему не нужно.

3. Сумма налога составляет меньше 100 рублей.

Если же к человеку не относится ни один из этих пунктов, то ему нужно обязательно обратиться в любую налоговую инспекцию либо написать об этом в налоговую через "Личный кабинет" или воспользоваться сервисом на сайте налоговой "Обратиться в ФНС России".

4
Как накажут, если не заплатить?

1. Налоговая обратится к мировому судье, а затем к судебным приставам, чтобы долг взыскали. Служба ограничит выезд должника за рубеж. А размер долга возрастет на сумму госпошлины. С должника могут взыскать еще и исполнительский сбор, это 7% от суммы взыскания, но не менее 1 тыс. рублей.

2. За каждый календарный день просрочки насчитываются пени – 1/300 ключевой ставки  ЦБ РФ на сумму задолженности. Сейчас ставка составляет 6,5% годовых.

3. На время исполнительного производства налагается запрет на отчуждение имущества – должник не сможет продать свой автомобиль или недвижимость, блокируются и банковские счета.

4. Приставы могут арестовать имущество для последующей его реализации и уплаты долга – это может быть мобильный телефон, мебель, техника или автомобиль.

Материалы по теме

 

Автор:
Елена Маслова Редактор

Комментарии

29.11.2019 12:34
- гость -

как раз продала и пачка денег.

29.11.2019 12:35
- гость -

"1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ на сумму задолженности. Сейчас ставка составляет 8,82% годовых".
Откуда эти данные? Уже давно ставка называется ключевой и равна 6,5%

29.11.2019 12:57
Гость

Была у меня переплата 150 р., а долг 140 р. Я говорю, вы переплату зачтите в счёт недоимки. А они - нельзя, уже три года прошло. Я говорю, так долгу то уже четыре года. А они говорят, что долг хоть всю жизнь будет висеть, пока не оплатите. Такой вот закон-гарпун. В одну сторону только движется, против налогоплательщика...

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
13:40
Участника шоу "Танцы" на ТНТ разыскивают по подозрению в мошенничестве 0
13:31
Почему показания счетчиков за воду и свет принимают в разные даты 1
13:12
Отказ от совместительства на работе больше не будет поводом для увольнения россиян 0
13:02
Известный художник и психолог научит барнаульских женщин правильно загадывать желания 0
12:57
Школьники Алтайского края разрабатывают проекты по развитию региона 2
12:45
Еще один алтайский депутат может оказаться на скамье подсудимых 9
12:30
Как украсят Барнаул к Новому году 2020 и где будет главная елка 0
12:15
Из краевого бюджета Яровому выделят 40 млн рублей 1
12:01
Успей не проштрафиться: после 2 декабря налоговая начнет начислять пени должникам 3
11:40
Алтайский депутат прокомментировал идею сделать 31 декабря выходным днем 3
11:30
Родители-сектанты жестоко убили своего сына при попытке изгнать из него беса 7
11:19
Коляску с ребенком сбил автомобиль в Барнауле: малыш госпитализирован 26
10:52
Стало известно, где в Барнауле установят теплые "умные" остановки с Wi-Fi и кафе 8
10:34
Яровая предложила ввести в начальной школе предмет "Моя Россия" 34
10:32
Старая новая схема: что еще придумали мошенники, чтобы красть деньги с карт 5
10:22
Световые фигуры, аттракционы и настоящие камины украсят Мало-Тобольскую к Новому году 0
10:10
Светофоры на крупном барнаульском проспекте не работают второй день 5
10:01
Хумус всему голова: почему закуска с Ближнего Востока стала популярна в России? 16
09:56
Масштабный опрос показал, как жители Белоруссии относятся к России 4
09:46
Вопреки прогнозам: в первые дни декабря крепких морозов на Алтае не будет 0
09:32
100 коллекций со скидкой 20%. В "Российском кафеле" началась главная распродажа года 0
09:26
Доля некачественного топлива в Алтайском крае превысила 20% 3
09:14
"Алтайская зимовка" возглавила топ праздников, посвященных открытию зимы 0
09:01
Известный стилист-имиджмейкер поможет модникам верно использовать "Черную пятницу" 0
08:48
Главу ростовского Минздрава отправили в изолятор временного содержания 4
08:26
Перед Новым годом в Алтайском крае усилили охрану хвойных деревьев 0
08:04
Топилин объяснил, почему невозможно сделать 31 декабря выходным днем 0
07:58
Почему по контракту служить удобнее и выгоднее, чем по призыву? Инфографика 15
07:29
Власти Алтая надеются получить первые 2 млрд по "топилинской программе" в 2020 году 5
07:19
Ученые рассказали, чем опасна хлорированная водопроводная вода 5
07:01
Новогодняя ночь в атмосфере "Интервью-шоу": где встретить главный праздник года 0
06:45
Кто 100 тысяч, а кто и миллион. Депутаты АКЗС вложились в марафон "Поддержим ребенка" 6
06:32
Необычные татуировки с трогательными историями 9
06:12
Снег, метель и порывистый ветер обещают в пятницу в Алтайском крае 0
06:01
Спасибо, нахлебались. Депутат вспомнил прошлую стратегию развития Алтайского края 5
23:41
СМИ: королева Великобритании собирается отречься от престола 9
23:19
Двое подростков в Алтайском крае предстанут перед судом за убийство двоих мужчин 4
22:48
ФАС предупреждает россиян о росте цен на бензин в 2020 году 5
22:17
Ресторанную компанию Ольги Бузовой оштрафовали на 100 тысяч рублей 2
21:40
Специалисты рассказали, как оставаться в форме после 40 лет 2
21:02
Мужчина умер в отделении банка в Новоалтайске 3
20:45
Черную дыру рекордной массы обнаружили ученые в созвездии Близнецов 0
20:14
"Снимать режим ЧС в Яровом не имеем права" – Игорь Степаненко 1
19:51
Эксперты посчитали, сколько лет россияне выплачивают ипотеку за "однушку" 6
19:01
Новым главой Заринска ожидаемо стал Виктор Азгалдян 0
18:47
Бездомный пес спас пятерых котят, которых выбросили на обочину трассы 5
18:10
Ледовый каток на стадионе "Клевченя" готов к массовым "покатушкам" 6
17:44
Помогать и не стыдиться: в Алтайском крае проходит акция "Стоп ВИЧ/СПИД" 1
17:40
Чай – напиток не простой. Диетолог рассказала о его опасных свойствах 4
17:33
Раз в час и по адской цене: барнаульцы пожаловались Томенко на работу автобусов 63

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.