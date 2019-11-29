Успей не проштрафиться: после 2 декабря налоговая начнет начислять пени должникам

2 декабря – последний день, в который владельцы недвижимости могут заплатить налог на имущество физлиц за 2018 год. По данным налоговой службы на 26 ноября, жители края заплатили 2,3 млрд из начисленных 3,7 млрд. Amic.ru напоминает, как можно заплатить налог, что делать, если никаких извещений не пришло и как накажут на неуплату.
Первый способ – заплатить в любом почтовом отделении и в любом банке. Для этого потребуется бумажное уведомление от налоговой службы.
Второй способ – воспользоваться банкоматом или банковским терминалом самообслуживания. Для оплаты нужно выбрать в меню пункт "Налоги" или "Налоги, штрафы, прочие платежи". Комиссия при этом не взимается.
"Личный кабинет"
Его может создать любой налогоплательщик на сайте ФНС. Чтобы его открыть, нужно обратиться в любую налоговую инспекцию с паспортом и получить пароль. Пользователи Госуслуг и вовсе могут применить свой пароль.
В "Личном кабинете" содержится информация о всех объектах недвижимости плательщика, здесь же должны размещаться уведомления об оплате и тут же можно оплатить налог.
Мобильное приложение
Есть мобильное приложение "Налоги ФЛ". С его помощью можно оплатить налоги через банки – партнеры налоговой службы. Чтобы зайти в приложение, нужно ввести все тот же пароль от "Личного кабинета" или зайти через Госуслуги.
Онлайн-банкинг
Можно воспользоваться мобильным приложением своего банка: выбрать вкладку "Платежи и переводы", затем "Налоги". После введения параметров платежа по запросу системы подтвердить платеж одноразовым паролем.
Сервис "Заплати налоги"
Его разработала налоговая служба. Но для того чтобы им воспользоваться, нужно знать сумму налога. Если данные есть, то нужно зайти на сайт ФНС, выбрать там этот сервис и следовать дальнейшим указаниям. Оплата происходит с помощью онлайн-сервисов банков.
Если у плательщика есть "Личный кабинет", то бумажное уведомление по почте к нему не придет, информацию нужно искать в кабинете.
Уведомление в целом может не прийти по нескольким причинам.
1. Если человек только стал собственником, и данные в налоговую не поступили из Росреестра. Но в этом случае владелец должен сам сообщить в налоговую, что у него нет начислений. Если налоговая выяснит первой, что человек знал о необходимости платить, но не предпринял никаких действий, то ему выпишут штраф – 20% от неуплаченной суммы. Чтобы этого не произошло, собственнику лучше самому написать через "Личный кабинет" сообщение в налоговую, что ему ничего не начислили.
2. Собственник недвижимости стал льготником, например, пенсионером по возрасту, и платить налог ему не нужно.
3. Сумма налога составляет меньше 100 рублей.
Если же к человеку не относится ни один из этих пунктов, то ему нужно обязательно обратиться в любую налоговую инспекцию либо написать об этом в налоговую через "Личный кабинет" или воспользоваться сервисом на сайте налоговой "Обратиться в ФНС России".
1. Налоговая обратится к мировому судье, а затем к судебным приставам, чтобы долг взыскали. Служба ограничит выезд должника за рубеж. А размер долга возрастет на сумму госпошлины. С должника могут взыскать еще и исполнительский сбор, это 7% от суммы взыскания, но не менее 1 тыс. рублей.
2. За каждый календарный день просрочки насчитываются пени – 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ на сумму задолженности. Сейчас ставка составляет 6,5% годовых.
3. На время исполнительного производства налагается запрет на отчуждение имущества – должник не сможет продать свой автомобиль или недвижимость, блокируются и банковские счета.
4. Приставы могут арестовать имущество для последующей его реализации и уплаты долга – это может быть мобильный телефон, мебель, техника или автомобиль.
Комментарии
как раз продала и пачка денег.
"1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ на сумму задолженности. Сейчас ставка составляет 8,82% годовых".
Откуда эти данные? Уже давно ставка называется ключевой и равна 6,5%
Была у меня переплата 150 р., а долг 140 р. Я говорю, вы переплату зачтите в счёт недоимки. А они - нельзя, уже три года прошло. Я говорю, так долгу то уже четыре года. А они говорят, что долг хоть всю жизнь будет висеть, пока не оплатите. Такой вот закон-гарпун. В одну сторону только движется, против налогоплательщика...