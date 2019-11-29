Очередной фигурант "московского дела" задержан за нападение на сотрудника Росгвардии

В Москве задержали 30-летнего Сергея Суровцева, который на несанкционированном митинге 27 июля совершил насильственные действия по отношению к представителю власти. Заведено уголовное дело.

По данным следствия, он ударил сотрудника Росгвардии секцией металлического ограждения, а затем "пытался блокировать передвижение других росгвардейцев, охранявших общественный порядок", пишет РБК. Следователи провели допрос и скоро будут требовать в суде о заключении подозреваемого под стражу.

14 октября по "делу" было задержано еще четыре человека, 15 октября и 28 ноября – еще два.

На сегодняшний день пять участников митинга приговорены к разным срокам заключения. Например, три года колонии дали Кириллу Жукову за "удар по шлему" сотруднику Росгвардии, Владислава Синицу посадили на пять лет за призывы к насилию в отношении детей силовиков, Иван Подкопаев и Данила Беглец получили три и два года колонии общего режима соответственно.

На данный момент шесть человек остаются под следствием, с семи сняты все обвинения.

Напомним, что несанкционированный митинг прошел в Москве 27 июля 2019 года. Участники акции выступали против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Тогда были задержаны, по разным данным, от 1074 до 1373 человек.