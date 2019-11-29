"Яндекс. Катафалк". В Казани открытый гроб перевозили на каршеринговом автомобиле

В Казани на видео попал случай использования каршерингового автомобиля для перевозки гроба.

На кадрах видно, как несколько человек выносят из подъезда открытый гроб, грузят его в минивэн с логотипом "Яндекс. Драйв" и уезжают. Автор видео уточнил, что действие происходило в морге 15-ой городской больницы.

Правилами каршеринга такое использование автомобилей, предназначенных для перевозки грузов и животных в клетках, не запрещено. Существует только ограничение по весу — 500 кг.

Однако, согласно санитарно-эпидемиологическим нормам, перевозка умерших должна осуществляться только в закрытом гробу, уточняет "РГ".