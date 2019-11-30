Более 200 человек приняли участие в масштабном бизнес-форуме в Барнауле

28 ноября в Барнауле прошел региональный форум "Территория бизнеса – территория жизни" и межрегиональный этап премии "Бизнес-успех". Это уже второе масштабное мероприятие для малого бизнеса за последние два месяца, и оба пользуются огромным спросом, подчеркнул Александр Евстигнеев, начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Он отметил важность именно коммуникативного характера обоих форумов. "Именно на таких площадках мы видим реальную предпринимательскую инициативу, идеи бизнеса, которые можно воплотить, – сказал Евстигнеев. – То есть мы не просто говорим о вопросах, волнующих бизнес здесь и сейчас, но и представляем новые проекты, которые популяризуют бизнес. Люди посмотрят – и кто-то решит пойти не в бюджетную сферу, например, а стать предпринимателем".

По мнению Евгения Госькова, руководителя регионального отделения "ОПОРА России", форум дает возможность обмениваться опытом и обсуждать проблемные вопросы совместно бизнесу, власти и общественным организациям. А это всегда хорошо работает на улучшение предпринимательского климата.

На форуме 28 ноября работало несколько площадок: прошли круглые столы "Традиционные российские ценности в предпринимательстве: история и современность", "Доступные финансы для малого бизнеса", мастер-классы "Цифровая трансформация в HR" и "Как создать франшизу и привлечь финансы в свой бизнес". Фонд МСП провел круглый стол по социальному предпринимательству.

Главы муниципалитетов Алтайского края защищали свои проекты по привлечению инвестиций на территорию, чтобы победить в номинации "Лучший муниципалитет".

Участниками форума стали более 200 человек.

Важной частью форума стал межрегиональный этап премии "Бизнес-успех". Однажды он уже проходил в Барнауле – в 2013 году, и теперь вновь вернулся в наш город.

Экспертное жюри отобрало лучшие бизнес-идеи предпринимателей, которые теперь будут представлять регион на финальном этапе национальной премии в Москве.

Проекты представлялись по шести номинациям:

"Лучший молодежный проект";

"Лучший производственный проект";

"Лучший интернет-проект";

"Лучший проект в сфере торговли и услуг";

"Лучший созидательный проект";

"ЗОЖ".

"В жюри сидят люди, глубоко погруженные в бизнес. И они смотрят главное – предпринимательский дух, – сказал Азат Газизов, первый вице-президент "ОПОРА России". По его словам, преимущество вполне может получить бизнесмен с меньшими объемами производства или выручкой, но умением и желанием развиваться, пробивать себе путь. "Это то, что является сутью предпринимательства, – желание. Человек, у которого огонь в глазах, имеет больше шансов, чем тот, что вышел и читает по бумажке", – объяснил он.

Среди номинантов были: глава интернет-агентства Виталий Лажинцев, который не против года через три поконкурировать с Google; Анна Смирнова, глава крестьянско-фермерского хозяйства, которая начинала свое дело с одной коровы; Анна Усова и Юлия Шадрина, которые изготавливают уникальные подарочные наборы премиум-класса.

Член жюри Ольга Ермолова, региональный директор "Промсвязьбанка", рассказала, что банк не мог остаться в стороне от премии, поскольку та призвана популяризировать бизнес.

Азат Газизов подчеркнул, что премия привлекает большое внимание предпринимателей. Немалую роль при этом играет и солидный призовой фонд в 60 млн рублей, а главный победитель получает 1 млн рублей по итогам финального этапа, который проходит в Москве.

Инициаторы проведения обоих мероприятий – общероссийская общественная организация "ОПОРА России", Агентство стратегических инициатив и Общественная палата России при поддержке правительства Алтайского края.

С 2011 года в рамках национальной премии "Бизнес-Успех" прошло 96 межрегиональных форумов, которые объединили более 70 тыс. предпринимателей и представителей власти. В 2018 году 300 предпринимателей получили награды как лидеры региональных этапов.