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Первый день зимы в Алтайском крае пройдет без морозов, ветра и осадков

, ИА "Амител"
В Барнауле 1 декабря ожидается только лишь изморозь и гололедица
Зима как всегда удививляет / Фото: mvestnik.ru

Зима как всегда удививляет / Фото: mvestnik.ru

В Алтайском крае в воскресенье днем, 1 декабря, ожидается -10...-15 градусов, в южных районах до -5°C. Без осадков, в утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду с усилением до 12 метров, сообщает ЦГМС по краю.

Днем 2 декабря в регионе обещают -13...-18°C. Ночью будет -21...-26 градусов, местами до -16°C.

В Барнауле 1 декабря ожидается -12...-14 градусов. Без осадков, в утренние часы возможна изморозь. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 метров в секунду.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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