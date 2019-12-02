Там нет алкоголя, но: в России могут запретить детское шампанское

С предложением обсудить запрет на детское шампанское выступило Министерство промышленности и торговли России после обращения с такой идеей депутата Госдумы Виталия Милонова.
По мнению госдумовца, детский напиток с пузыриками с юного возраста формирует положительное отношение к алкоголю, что в будущем может привести к неприятностям. Кроме "шампусика" в зону обсуждения вошли и детские сигареты, сообщает РИА "Новости".
Ведомство ответило Милонову, что для "законодательного запрета или другого ограничения необходимы научные, аналитические и статистические данные, свидетельствующие о невозможности урегулирования проблемы иным способом". Также в Минпромторге подчеркнули, что этот вопрос необходимо обсудить с другими министерствами, бизнесом и экспертами.
В 2014 году с подобным предложением уже выступали представители партии ЛДПР.
Комментарии
агага, жевачки в виде сигарет, кириешки "К пенному".. других проблем нет в стране
Ну есть зерно в этом,конечно, но оно такое мааааааханькое....