Семья из пяти человек погибла в жутком ДТП в Красноярском крае

Столкновение автомобиля Lada Kalina с грузовиком попало на запись видеорегистратора участника аварии.

В ролике видно, что грузовик на скорости движется по двухполосной дороге и заезжает на мост. Навстречу едет еще одна фура, из-за которой неожиданно выезжает легковушка. От столкновения уйти невозможно и отечественный автомобили на полной скорости сталкиваются "лоб в лоб".

В результате столкновения двое взрослых и трое детей, находящихся в "Калине", погибли.

"По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", – сообщает newslab.ru.