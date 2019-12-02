Малообеспеченные люди чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями

Кардиологи из Университетского центра медицины и общественного здравоохранения Лозанны пришли к выводу, что одной из основных причин, по которой малообеспеченные люди страдают от болезней сердца и сосудов, является недосып, сообщает Naked science.

Авторы исследования объяснили, что люди с низким достатком меньше спят по разным причинам: они трудятся на нескольких работах или посменно, в их домах шумная обстановка, а из-за финансовых проблем они постоянно находятся в стрессе, что приводит к бессоннице.

Согласно результатам наблюдений, участие в которых приняли 111 205 добровольцев, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний действительно связан с низким достатком и недосыпом. При этом подобная проблема чаще встречалась среди мужчин и реже среди женщин.

По словам кардиологов, из-за постоянного недосыпания и нарушений режима, человек может спровоцировать воспаление сосудов сердца, а также гипертонию, ишемическую болезнь и, как следствие, инсульт и инфаркт.