Месси получил шестой рекордный "Золотой мяч"

Лионель Месси стал лучшим футболистов 2019 года по версии France Football и получил рекордный шестой "Золотой мяч". Ранее он становился лучшим в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах.

Нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины – единственный обладатель шести мячей, сообщает sports.ru.

По количеству мячей ему уступает нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду – у него пять наград, и по три "золотых мяча" у Мишеля Платини, Марко ван Бастена и Йохана Кройфа.

В прошлом году главный футбольный приз получил хавбек "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич.