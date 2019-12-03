Еще одна иномарка врезалась в автобусную остановку в Барнауле. Пострадал ребенок

Hyundai Solaris снес автобусную остановку в районе поселка Южного в Барнауле, сообщили в ГИБДД.
Водитель 1991 года рождения не справился с управлением и выехал на обочину, где врезался в остановку. От удара автомобиль получил серьезные повреждения, а с остановки сорвало крышу.
На месте происшествия работали сотрудники ДПС и скорой помощи. Мужчине была оказана медицинская помощь, но госпитализация ему не потребовалась. Пассажир иномарки – мальчик 2004 года рождения – был доставлен в медицинское учреждение.
Подробности происшествия уточняются.
Комментарии
не справился с управлением и выехал на обочину
Как меня бесит вот такая формулировка "не справился с управлением и выехал на обочину". Что ему там Аннушка масло пролила? Нет, это он сам так собой управился. Гоняют возомнив себя крутыми гонщиками, и все на столько всё контролируют что просто пипец. Только понты кончаются когда случиться что то подобное, и сразу это не водитель безответственно себя вёл за рулём, а в связи с силами из вне не смог справиться с управлением, что и привило к дтп. А так он не, не виноват.