Пранк, который вышел из под контроля. Пробка на Строителей никак не заканчивается

Традиционная для Барнаула вечерняя пробка на проспекте Строителей сегодня не пускает барнаульцев домой дольше обычного. По данным сервиса "Яндекс. Пробки", к 21:30 транспорт стоит от проспекта Ленина до пересечения с Павловским трактом.

Причина для длительного застоя весомая — под мостом самосвал столкнулся с "Ниссаном". Левый и средний ряд перекрыты для движения автомобилей.

Последствия этого ДТП на себе ощущают и водители, которые поднимаются в горку на Челюскинцев (сочувствуем тем, кто ездит на механике). Здесь ситуация не лучше, чем на Строителей.

Остальные улицы города, в свою очередь, "зеленые". Исключением является небольшой отрезок на пересечении Павловского тракта и Попова. Общая ситуация с пробками на дороге оценивается не выше чем в три балла.