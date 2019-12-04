Ученые нашли гигантскую черную дыру, которая тяжелее Солнца

Астрофизики из Мюнхенской обсерватории и Института внеземной физики Макса Планка впервые обнаружили самую тяжелую черную дыру во Вселенной. Ее масса оказалась в 40 миллиардов раз тяжелее Солнца, пишет РИА "Новости".

Эта гигантская дыра заинтересовала ученых, так как она находится в самом центре Галактики. Они провели массу исследований и выяснили, что дыра намного больше, чем они предполагали – 40 миллиардов солнечных масс.

Таким образом, на сегодняшний день это самая тяжелая известная черная дыра в ближайшей к нам области Вселенной.

"Существует всего несколько десятков прямых измерений массы сверхмассивных черных дыр, и никогда ранее не предпринимались попытки измерить их массу на таком расстоянии, – говорит Йенс Томас (Jens Thomas), один из авторов исследования. – Но у нас уже было некоторое представление о размере этой черной дыры, поэтому мы попробовали".

Исследователи наблюдали за движением звезд вокруг ядра галактики с помощью мощнейших спектрографов и телескопов.