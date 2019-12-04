Больше пантов: новую породу оленей вывели на Алтае для сохранения генофонда

Алтайские ученые вывели новую пятнистую породу оленей, и назвали ее алтае-уссурийской. По их мнению, эти животные помогут сохранить и улучшить генофонд, а также сделают оленеводство более выгодным делом, сообщает ТАСС.

Скрещивали оленей внутри своей популяции, не привлекая сторонние виды. В результате удалось поднять средний вес пантов на 20-30% – до 1,1 кг. Кроме того, по словам исследователей, новая порода стала лучше размножаться. Например, на 100 самок рождается 75 детенышей, а у обычных олених всего 40-50. Сейчас поголовье новой породы оленей насчитывает около тысячи животных. Они находятся в хозяйстве "Искра".

По словам заместителя директора по науке ФАНЦА Василия Луницына, необходимость в выведении пятнистого оленя появилась, когда хозяйства стали сокращать поголовье. В 2009 году в Алтайском крае насчитывалось более девяти тысяч оленей, в Республике Алтай – восемь тысяч. Животные давали мало пантов и количество их начали сокращать до пяти тысяч.

Напомним, что панты алтайского марала очень активно используются в медицине и косметологии. Доказано, что они действительно запускают в организме человека процессы омоложения и оздоровления.