Жители барнаульских многоэтажек стали меньше платить за электричество и отопление

Жители четырех многоэтажек на улицах Ядерной, Энтузиастов, Сухэ-Батора и Антона Петрова начали экономить на оплате за электричество и отопление. Снизить плату получилось благодаря энергоэффективному капитальному ремонту системы отопления в их домах, сообщает пресс-служба Минстроя региона.

Новое оборудование помогает регулировать подачу тепла в зависимости от погодных условий.

"Механизм действия такого оборудования заключается в том, что с помощью установленных снаружи дома датчиков, фиксирующих уличную температуру, в квартиры через узел подается необходимый объем теплоносителя, тем самым поддерживается комфортная температура в помещениях – от 22 до 24 градусов", – пояснили в Минстрое.

По словам жительницы дома дома № 2 на ул. Ядерной, сейчас нет перебоев со светом, и плата за электроэнергию и отопление снизилась практически в два раза.

Также в домах привели в порядок трубы горячего водоснабжения в сочетании с тепловой изоляцией, заменили внутридомовые инженерные системы холодного водоснабжения и водоотведения.

На ремонт было потрачено более 11 млн рублей, из них 6,6 млн рублей – поддержка из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ.