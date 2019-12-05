Власти Барнаула и перевозчики обсудили самые резонансные ДТП в 2019 году

В администрации Барнаула 5 декабря прошло совещание с представителями компаний-перевозчиков по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщает мэрия города.

На мероприятии помимо статистики разобрали несколько резонансных ДТП с участием автобусов и электротранспорта. "Основными видами ДТП стали именно наезды на пешеходов и столкновение транспортных средств. Кроме того, зарегистрированы падения пассажиров в общественном транспорте и наезды на препятствия", — отмечают в мэрии.

В связи с этим, с водителями проводят дополнительные инструктажи о соблюдении правил дорожного движения. А в преддверии новогодних школьных каникул эту работу перевозчикам рекомендовано усилить.

Как отметил зампред комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Сергей Щукин, основная цель — заострить внимание водителей на соблюдении правил дорожного движения, в том числе на пешеходных переходах.

"Особенно внимательными они должны быть при проезде нерегулируемых пешеходных переходов. Выделяйте такие места по каждому маршруту. Возле образовательных и социальных учреждений, подъезжая к ним, водители обязаны снижать скорость" — обратил Щукин внимание перевозчиков на проблему.

Те, в свою очередь, попросили увеличить в городе количество регулируемых пешеходных переходов. В частности были названы переходы на ул. Цветочной, на пересечении ул. А.Петрова — Попова, ул. Балтийская — Попова в районе ТЦ "Флагман".

Щукин отметил, что к концу года планируют составить список пешеходных переходов для установки светофоров, которые позволят снизить вероятность возникновения ДТП на этих участках.

За 10 месяцев 2019 года на территории Барнаула зарегистрировано 939 ДТП — на 12,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество погибших снизилось на 29,3% (с 41 до 29), количество раненых людей уменьшилось на 12,9% (с 1329 до 1157).