Медведев назвал самое сложное решение в своей карьере

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе ежегодного итогового интервью российским телеканалам заявил, что решение по изменению пенсионного законодательства стало одними из самых сложных в его карьере.

"Самые сложные решения — те, которые создают очень серьезные проблемы для страны и могут создать проблемы для людей", — разъяснил Медведев свое понимание формулировки "сложное решение".

Одним из последних таких шагов стала пенсионная реформа. "Наверное, это одно из самых сложных решений и для меня, и для правительства, и для президента. Очень сложное, нервное, с ожиданиями тяжелыми и никому такое решение принимать не хотелось. Но его нужно было принять для того, чтобы наша экономика все-таки могла развиваться", — сказа премьер.

Он в очередной раз подчеркнул, что реформа была задумана для того, что люди в России начали жить в нормальных условиях. И чтобы финансовая система работала а не задыхалась.

Ранее премьер назвал реформу "горьким лекарством", которое не хочется принимать, но делать это необходимо, если хочешь жить.

Еще одним сложным решением Медведев назвал ответ на агрессию Грузии в 2008 году. "Я был еще совсем молодым руководителем государства. Это было очень сложно", — сказал он, подчеркнув, что развитие событий показало правильность его решения.

Напомним, Грузия в ночь на 8 августа 2008 года напала на Южную Осетию. Россия, защищая жителей республики, ввела войска и в течение пяти дней вытеснила грузинских военных. 26 августа 2008 года Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

Что касается реформы, то ее принято называть законом о совершенствовании пенсионной системы России. Президент Владимир Путин подписал документ 3 октября 2018 года, согласно которому с 2019 года происходит поэтапное повышение возраста выхода на пенсию — до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.