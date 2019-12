Барнаулец стал самым активным пользователем сервиса "Яндекс.Музыка"

Самым активным пользователем сервиса "Яндекс.Музыка" в 2019 году стал житель Барнаула, сообщает ТАСС.

За год он прослушал 5136 часов контента – это 214 суток беспрерывного аудио, рассказали в пресс-службе "Яндекса". Причем результаты подведены не за весь год, а за период с января по ноябрь.

Житель Ростова-на-Дону воспользовался функцией "Поделиться" любимой музыкой 1479 раз. А самый большой любитель подкастов осилил за неполный год 1036 эпизодов.

Альбомы артиста Тимы Белорусских и американской певицы Билли Айлиш стали самыми популярными. Так, альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go прослушали более восьми миллионов человек, а трек Bad Guy вошел тройку "самых частых". Тима Белорусских попал в первую десятку с тремя песнями: "Незабудка", "Витаминка" и "Мокрые кроссы".

Самой популярной песней стала композиция Zivert (Юлии Зиверт) Life. При этом слушатели чаще всего просили голосового помощника "Алису" найти композиции Михаила Круга, Егора Крида, Виктора Цоя, Владимира Высоцкого и Стаса Михайлова, а также групп "Руки Вверх!", Rammstein, "Сектор Газа", "Ленинград" и "Алиса".

"Интересно также, что в топе на репите рядом с треком Deutschland (на 7-м месте) группы Rammstein расположились "Колыбельная медведицы" Аиды Ведищевой и "Спят усталые игрушки", – подчеркнули в "Яндексе".

Среди подкастов самыми популярными стали "Истории русского секса", "В предыдущих сериях" и "Слушай, Алиса!".