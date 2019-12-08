Переговоры Путина и Лукашенко "с глазу на глаз" продлились более пяти часов

Переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко по перспективам углубления интеграции в рамках Союзного государства завершились в Сочи. Как сообщает пресс-служба Кремля, они продлились более 5,5 часа. Но о чем конкретно говорили главы государств неизвестно. Оба лидера отказались общаться с журналистами.
"Открывая встречу, российский лидер приветствовал всех участников встречи и поздравил с двадцатилетием с момента подписания договора о создании Союзного государства. Путин отметил, что правительствами обеих стран за минувшие годы проделана большая работа по интеграции. Глава российского государства предложил всем участникам переговоров обсудить дальнейшие перспективы интеграционного процесса", – сообщает ТАСС.
Дальше встреча была без СМИ. С российской стороны во встрече принимали участие, в частности, первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов, вице-премьер Дмитрий Козак, глава Минэнерго Александр Новак, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, первый замминистра экономического развития Михаил Бабич и другие.
Комментарии
Но о чем конкретно говорили главы государств неизвестно
Может что-то задумали?
Можешь бухали?
Очень уж хочет Сказочный новое государство и новые два президентских срока.
В Минске протесты против интеграции
Переговоры закончились безрезультатно, ждём "вежливых зелёных человечков"с танками из Военторга в Белоруссии
8.12.2019 11:20
- гость -
300 дурачков проплаченных вышло на протесты.
В Белоруссии 7 Ноября выходной день, у нас нет; там есть сметная казнь, у нас нет ... мелочи.
Батька на двух стульях не усидит
8.12.2019 11:33
- гость -
8.12.2019 11:20
- гость -
300 дурачков проплаченных вышло на протесты.
Ты что ли проплатил?
Терки хитрого крестьянина и распальцованного гопника.
За два дня до встречи в Сочи Лукашенко уверял, что у него нет планов войти в состав любого государства, "даже братской России". А в середине ноября белорусский президент сетовал на то, что Москва каждый год ставит Минску новые условия.
"Нам каждый год подсовывают новые условия, и мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем, - жаловался Лукашенко. - Извините, на хрена нужен тогда такой союз".
Они обсуждали как в союзе свернуть в бараний рог либералов и геев.
Наш газопроводчик и весь паноптикум свой приволок на встречу. Либераст на париоте и коррупционером погоняет. Зоопарк.
Не будет никакого союзного государства. Белорусам Вова нафиг не сдался. Батька ща стрясет бабла с Вовчика - и пошлет его.
хохлов жаба давит