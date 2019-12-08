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Диетолог объяснил сезонную депрессивность россиян

, ИА "Амител"
Причина кроется в недостатке витамина D
Фото: Yandex.uz

Фото: Yandex.uz

Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург объяснил сезонную депрессивность жителей России недостатком витамина D в организме, пишет "Лента".

Из-за нехватки этого витамина в организме возрастает уровень тревоги и раздражительности, что провоцирует возникновение депрессии. Также специалист отметил, что россияне постоянно пытаются найти объяснение своему плохому настроению, но поскольку находят его не там, где нужно, то избавиться от проблемы не получается. 

Количество витамина D в организме зависит от того, сколько солнечных дней в году. Восполнить недостаток можно употреблением продуктов, в которых содержится полезный элемент. В частности диетолог посоветовал употреблять не менее трех порций рыбы в неделю. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

8.12.2019 16:29
Диетолог

Я такой фигни не говорил.

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