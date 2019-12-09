Якутский шаман возобновил поход на Москву для "изгнания" Путина

Якутский шаман Александр Габышев возобновил свой поход на Москву после того, как его прервали правоохранительные органы, сообщает "Интерфакс".
Координатор правозащитной организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников сообщил изданию, что на этот раз шаман взял с собой двух человек и четырех собак.
По словам соратника шамана, пока Габышев находился под подпиской о невыезде, он "разговаривал с духами". В связи с тем, что Александру до сих пор не предъявили обвинение, мера в виде подписки о невыезде прекратила свое действие. Эту информацию подтвердила и адвокат Ольга Тимофеева.
Напомним, что якутский шаман Александр Габышев хочет пешком дойти до Москвы, чтобы "изгнать" Владимира Путина. Первый поход прервали правоохранители, после этого мужчину признали невменяемым.
Комментарии
Интересно, каких собак он с собой взял?)
Тех же, которых брал в прошлый раз.
Бедный шаман .... опять арестуют !
Тех же, которых брал в прошлый раз.
Их тоже признали невменяемыми и выпустили?)
Есть Бог на свете !
Давно бы на самолёте долетел.
Если бы он был китайцем, его бы звали Кон-Чен-Ый
Есть же время ходить, тут думаешь 2 недели без работы посидишь и потом не выбраться из долгов.
Есть же время ходить, тут думаешь 2 недели без работы посидишь и потом не выбраться из долгов.
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гость, это твой девиз раба.
Есть же время ходить, тут думаешь 2 недели без работы посидишь и потом не выбраться из долгов
И митинги и походы должны оплачиваться. Организаторам хорошо, другим поменьше, но есть и кто участвует за свой счет. Шаман уже распиарен, значит должен быть хорошо оплачен
Сейчас еще в США шаманы собрались, Трампа изгонять
Никто шамана невменяемым не признавал, но участь его печальна...
Мог бы с дальнебойщиком на фуре приехать. Больше шума.
Кто-то может сказать, что человек, который разговаривает с духами, по определению невменяем. Но это вечный спор атеизма и религии
Наверное интересно будет, если навстречу ему из Москвы выйдет священослужитель, изгонять из шамана беса
Блин на месте Путина, я бы к шаману сам приехал. Ну хохмы ради!
Настоящий шаман мог бы отправить вову к праотцам не выходя из Якутии. Но этот хотя бы привлекает общественное внимание.
Считается, что вера оберегает от шаманов, поэтому отправляющие к праотцам шаманы, столкнувшись с верой, сами отправляются к праотцам. Ну если не считать весь этот шаманизм беллибирдой
"Считается, что вера оберегает от шаманов,"
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Точно вера, а не правоохренительные органы?