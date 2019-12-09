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Новости

Якутский шаман возобновил поход на Москву для "изгнания" Путина

, ИА "Амител"
На этот раз он взял с собой собак
Фото: Youtube

Фото: Youtube

Якутский шаман Александр Габышев возобновил свой поход на Москву после того, как его прервали правоохранительные органы, сообщает "Интерфакс".

Координатор правозащитной организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников сообщил изданию, что на этот раз шаман взял с собой двух человек и четырех собак.

По словам соратника шамана, пока Габышев находился под подпиской о невыезде, он "разговаривал с духами". В связи с тем, что Александру до сих пор не предъявили обвинение, мера в виде подписки о невыезде прекратила свое действие. Эту информацию подтвердила и адвокат Ольга Тимофеева.

Напомним, что якутский шаман Александр Габышев хочет пешком дойти до Москвы, чтобы "изгнать" Владимира Путина. Первый поход прервали правоохранители, после этого мужчину признали невменяемым.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

9.12.2019 13:31
- гость -

Интересно, каких собак он с собой взял?)

9.12.2019 13:33
- гость -

Тех же, которых брал в прошлый раз.

9.12.2019 13:40
гость

Бедный шаман .... опять арестуют !

9.12.2019 13:42
- гость -

Тех же, которых брал в прошлый раз.

Их тоже признали невменяемыми и выпустили?)

9.12.2019 13:44
- гость -

Есть Бог на свете !

9.12.2019 13:51
- гость -

Давно бы на самолёте долетел.

9.12.2019 13:52
- гость -

Если бы он был китайцем, его бы звали Кон-Чен-Ый

9.12.2019 13:56
- гость -

Есть же время ходить, тут думаешь 2 недели без работы посидишь и потом не выбраться из долгов.

9.12.2019 14:03
Гость

Есть же время ходить, тут думаешь 2 недели без работы посидишь и потом не выбраться из долгов.
----
гость, это твой девиз раба.

9.12.2019 14:13
гость

Есть же время ходить, тут думаешь 2 недели без работы посидишь и потом не выбраться из долгов

И митинги и походы должны оплачиваться. Организаторам хорошо, другим поменьше, но есть и кто участвует за свой счет. Шаман уже распиарен, значит должен быть хорошо оплачен

9.12.2019 14:14
гость

Сейчас еще в США шаманы собрались, Трампа изгонять

9.12.2019 14:18
- гость -

Никто шамана невменяемым не признавал, но участь его печальна...

9.12.2019 14:25
- гость -

Мог бы с дальнебойщиком на фуре приехать. Больше шума.

9.12.2019 14:31
гость

Кто-то может сказать, что человек, который разговаривает с духами, по определению невменяем. Но это вечный спор атеизма и религии

9.12.2019 14:36
гость

Наверное интересно будет, если навстречу ему из Москвы выйдет священослужитель, изгонять из шамана беса

9.12.2019 14:42
- гость -

Блин на месте Путина, я бы к шаману сам приехал. Ну хохмы ради!

9.12.2019 14:47
Нас рать

Настоящий шаман мог бы отправить вову к праотцам не выходя из Якутии. Но этот хотя бы привлекает общественное внимание.

9.12.2019 15:09
гость

Считается, что вера оберегает от шаманов, поэтому отправляющие к праотцам шаманы, столкнувшись с верой, сами отправляются к праотцам. Ну если не считать весь этот шаманизм беллибирдой

9.12.2019 15:43
Нас рать

"Считается, что вера оберегает от шаманов,"
------
Точно вера, а не правоохренительные органы?

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