Владельцы алтайского авиапредприятия обсудят с депутатами его приватизацию

11 декабря в Барнауле может пройти встреча собственников авиапредприятия "Алтай" с депутатами краевого Заксобрания, на котором вновь поднимут вопрос о приватизации этой компании, сообщил источник amic.ru.
Напомним, сегодня Алтайскому краю принадлежит 52% акций предприятия, 48% – у компании "Новапорт", крупнейшей в России сети региональных аэропортов.
О том, что приватизация в какой-то части может состояться, в начале 2019 года говорил губернатор края Виктор Томенко. Это может быть условием, при котором "Новапорт" инвестирует в масштабную реконструкцию аэропорта, которая оценивается в 2,7 млрд рублей.
Позже министр транспорта Александр Дементьев говорил о том, что "Новапорт" может привлечь эти деньги, но с условием изменения своей доли в структуре собственников. Власти региона могут сохранить за собой блокирующий пакет (25% + 1). Логика в этом такая: если реконструкция пройдет, то аэропорт вырастет в цене – и акции краевых властей подорожают.
Тема приватизации авиапредприятия обсуждалась еще при прежнем губернаторе Алтайского края Александре Карлине. Но он не был сторонником продажи акций.
По итогам 2019 года барнаульский аэропорт примет более 532 тыс. пассажиров, что является его рекордом, сообщил Виталий Архипенко 5 декабря на пресс-конференции. В 2020 году здесь собираются открыть новый зал выдачи багажа для пассажиров международных рейсов. Также власти края надеются включить аэропорт в федеральный комплексный план модернизации и расширения транспортной инфраструктуры (рассчитан до 2024 года), чтобы провести реконструкцию взлетно-посадочной полосы, что предполагает строительство новой взлетно-посадочной полосы параллельно существующей.
Комментарии
Как влиять, мешать работать
Власть не коммерческая структура, на двух стульях не усидишь....
Лучше москвичам продать????
Лучше москвичам продать??