Школьный автобус не может приехать за детьми из-за нечищеной дороги в Барнауле

Жители поселка Ильича рассказали о неприятной истории, которая произошла с ними после снегопада.
Жильцы пожаловались, что водитель автобуса, закрепленного за школой № 56, отказался 9 декабря ехать за их детьми. Отказ мотивировал тем, что транспорт не может проехать по поселку из-за нечищеных дорог. Детям пришлось идти 2 километра пешком до школы. Автор публикации в сообществе Barnaul22 отметил, что подобные ситуации случаются постоянно.
Местные жители добавили, что дорогу замело так сильно, что по ней не могут разъехаться два маршрутных автобуса.
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