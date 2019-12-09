В Турции появился налог на проживание в отелях

Туристы в Турции будут платить двухпроцентный налог на проживание в отелях, сообщает ТАСС.
Местные СМИ сообщают, что на первом этапе, с 1 апреля и до конца 2020 года, налог будет собираться в размере 1%. Отели будут отражать его в счетах клиентов наряду с другими платежами. Собирать налог должны будут все объекты размещения, включая гостиницы, мотели, апартаменты, гостевые дома и кемпинги. Также закон распространяется на объекты при гостиницах: парки, аквапарки, рестораны.
Освободят от выплат студенческие общежития, пансионы и дома отдыха для учащихся. Налог не будут выплачивать лица, имеющие дипломатический статус, а также сотрудники международных организаций, имеющих договор с Анкарой об освобождении от налогов.
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