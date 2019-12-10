Автоколонна или Горздрав: краевые власти ищут здание для скандального тубдиспансера

Под стационар рубцовского противотуберкулезного диспансера, из-за закрытия которого в городе разгорелся скандал и прошли митинги, могут отдать бывшие здания или Горздрава, или Роспотребнадзора, или автоколонны. Об этом сообщают "Вести Алтай".
Старое помещение круглосуточного стационара закроют 18 декабря, оно аварийное и его нельзя эксплуатировать. Такое решение приняли в региональном Минздраве. Большинство пациентов переведут на лечение в село Лебяжье Егорьевского района, в 44 км от Рубцовска. Но у расположенного там учреждения нет необходимой лицензии.
Тем временем Рубцовск – один из городов-лидеров в России по числу выявленных заболеваний туберкулезом. И.о. главного врача тубдиспансера Светлана Сталоверова на сессии горсовета называла депутатам цифру в 1,5 тыс. случаев.
Перевод в Лебяженскую больницу министр здравоохранения Дмитрий Попов назвал временной. Он лично приезжал в Рубцовск для поисков нового дома для противотуберкулезного диспансера. В его маршрутном листе было семь объектов. Некоторые к медицине не имеют никакого отношения, как, например, бывший административно-хозяйственный корпус автоколонны. Но министра интересовали в первую очередь технические характеристики.
Требований к новому помещению много: состояние здания, транспортная доступность, местоположение. Кроме того, противотуберкулезный диспансер должен находиться вдали от детсадов, школ, жилых домов. За соблюдением требований будет следить Роспотребнадзор.
"Мы понимаем, что любой из семи объектов потребует определенных вложений – где-то капитальных, где-то строительства, где-то ремонтные работы нужно выполнить. Поэтому это бюджет уже 2020 года. Но эти решения мы будем принимать в ближайшее время", – сказал Дмитрий Попов.
Напомним, в прошедшие выходные в Рубцовске прошел митинг против закрытия стационара в Рубцовске. Его организатором выступило городское отделение КПРФ.
Комментарии
Отдайте горздрав и роспотребнадзор и здание администрации для тяжелых больных.
Заставили чинуш работать, а они и расписались. Бюджет пилить они могут, а проблемы решать - извиняйте, не сподобились.