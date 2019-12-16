Цирк и не только: на обновленную "Титов-Арену" вернут концерты и шоу

На обновленной "Титов-Арене" в ближайшее время начнут проводить не только хоккейные матчи, но и массовые мероприятия – концерты и ледовые шоу. После окончания реконструкции осенью в комплексе проходили исключительно только матчи регулярного чемпионата ВХЛ-А, а также крупный международный турнир по хоккею среди студентов. В конце декабря спортивный объект вновь станет главной площадкой для массовых мероприятий.
Какие события пройдут на "Титов-Арене"?
Как только барнаульский бизнесмен Михаил Дроздов купил у профсоюзов объект, он заявил, что одним спортом ограничиваться не будет и там должны проходить крупнейшие шоу и концерты. Не секрет, что в Барнаул долгое время не могли приехать топовые российские артисты. Других крупных площадок в городе нет, где под одной крышей могли бы собраться от 4 до 5 тысяч человек.
Да и расписание матчей "Динамо-Алтай" составлено таким образом, что в месяц в Барнауле проходит всего от 3 до 6 игр. Сейчас в "Титов-Арене" уже тренируются дети, но на полную мощность она не используется.
Первым неспортивным мероприятием, которое пройдет во Дворце спорта, станут гастроли знаменитого на всю страну цирка на льду "Айсберг". В его программе интересные трюки, шоу с уникальным трехмерным изображением на льду и дрессированные животные, включая белых медведей. Еще полгода назад такое шоу просто было бы негде проводить в Барнауле, поэтому логично, что цирк "приютили" именно на новой "Титов-Арене". Выступления цирка намечены с 27-го по 30 декабря. Судя по информации на сайте Кассы.ру, билеты на шоу раскупают очень хорошо. Возможно, из-за долгого отсутствия подобных мероприятий в городе.
В феврале 2020 года в Барнауле на площадке "Титов-Арены" пройдет концерт звезд эстрады 90-х. Приедут группа "Краски", "Фактор 2", певица Акула и другие артисты эпохи аудиомагнитофона и кассет. В марте здесь состоится концерт Ирины Аллегровой, а в апреле – ледовое шоу Ильи Авербуха. Знаменитый фигурист привезет в столицу Алтайского края таких известных спортсменов, как Алексей Ягудин, Максим Маринин, Татьяна Костомарова, Роман Костомаров и другие.
Что необходимо будет сделать для проведения шоу?
Реконструкция Дворца спорта завершится в 2020 году. Так, будет сделан до конца фасад здания, где установят большой мультимедийный экран. Внутри здания предстоит завершить работы, чтобы проводить концерты. Например, купить звуковую аппаратуру. Как пояснил amic.ru управляющий "Титов-Арены" Евгений Якунин, уже со следующего года здесь легко можно будет проводить массовые мероприятия: от концерта рок-группы до новогодних утренников. Смотреть на сцену удобно с любой точки трибуны. Четырехсторонний видеокуб, размещенный под кровлей комплекса, позволяет зрителям наблюдать за происходящим с более близкого расстояния.
Комментарии
"В марте здесь состоится концерт Ирины Аллегровой" - она который раз возвращается на сцену?