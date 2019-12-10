Жителям дома с рухнувшим балконом предложили переехать в наемное жилье

В Барнауле жителям дома в котором рухнул балкон, предложили переехать в арендованное жилье, если они считают, что их жизни и здоровью угрожает опасность. Арендная плата при этом будет возмещаться из бюджета города, сообщили amic.ru в пресс-центре Барнаула.
Напомним, вечером 9 декабря в доме № 164 на улице Советской Армии со второго этажа рухнул балкон. А перед этим на него скатилась глыба льда с крыши здания. Это, по мнению специалистов, и является предварительной причиной обрушения.
Жильцы дома утверждают, что неоднократно обращались в свою управляющую компанию, чтобы она почистила крышу. Однако крышу от снега в итоге очистили сегодня ночью — уже после обрушения балкона.
В пресс-службе города ИА "Амител" сообщили, что сразу же вечером на место происшествия выехали представители администрации Ленинского района и спасатели. Пострадавших в результате инцидента нет. Сейчас место происшествия огорожено, а специалисты выясняют, какой именно ремонт необходимо сделать, чтобы восстановить стену дома.
Также в мэрии отметили, что у жильцов пострадавшего дома перед управляющей компанией имеется задолженность в сумме 40 тысяч рублей — и как раз за текущее содержание жилья.
Добавим, дом по адресу Советской Армии призван аварийным в 2016 году. Однако переселение людей в новый дом запланировано в 2023-2024 годы.
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