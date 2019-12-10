"Косильщик" и его "град на холме". Какую Москву создавал Лужков?

Смерть бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова – это уход еще одного яркого персонажа эпохи, когда политическая борьба была действительно политической борьбой, а не противостоянием могущественных кланов. Когда прагматизм удивительным образом сочетался с идейностью. О том, чем запомнился этот политик и градоначальник, размышляет журналист Андрей Магас.

Накормить Москву

Характеристика "хороший хозяйственник" была дана Юрию Михайловичу еще в начале 1990-х. Кто ее впервые дал мэру Москвы – сказать трудно, но так его охарактеризовал уже после кончины лидер ЛДПР Владимир Жириновский, так его еще при жизни называли Владимир Путин, Григорий Явлинский, Виктор Черномырдин, Геннадий Семигин и многие другие политики. Даже эксцентричный лидер рок-группы "Гражданская оборона" Егор Летов однажды произнес: "Вот когда погоним буржуев – Лужка на Москве оставим, конечно – он прекрасный хозяйственник".

После того как президент РФ Борис Ельцин назначил Лужкова в июне 1992 года мэром Москвы, тот действительно сосредоточился главным образом на хозяйственной деятельности. Сегодня об этом мало кто помнит, но в самом начале 1990-х российская столица испытывала колоссальные проблемы со снабжением продуктами и товарами первой необходимости. Многие москвичи тогда спасались за счет приусадебных участков. Впрочем, аналогичная ситуация была в ту пору по всей стране, но Москва, пожалуй, больше других крупных городов зависела от поставок из других регионов. Кстати, проблемы снабжения Москвы стоили кресла градоначальника предшественнику Лужкова – Гавриилу Попову.

Дело Москвы и Юрия Михайловича

Лужков, как бывалый управленец, решил стимулировать развитие столицы как делового центра страны. То есть сосредоточить в ней головные конторы ведущих российских предприятий. Иными словами, во многом заложил географию нынешней экономической модели. В этом он нашел поддержку руководства страны, которое понимало, что главный город России должен держать нити экономического управления страной на своей территории. Это, как считали в Кремле, станет гарантией от распада государства. Тогда еще никто не думал, что спустя годы это приведет к тому, что многие регионы станут смотреть на Москву как на финансового вампира. Не думал, конечно, об этом и Юрий Михайлович.

Управленческое чутье подсказало Лужкову, что следует сыграть на поле сохранения и развития хозяйственных связей Москвы с бывшими советскими республиками. После распада СССР эти связи были нарушены, и позиционирование себя как сторонника новой интеграции могло принести политические очки. И не только политические. Команда Лужкова активно подписывала контракты на поставки товаров с предприятиями Украины, Белоруссии, Латвии (где он после отстранения с поста мэра пытался обосноваться), Литвы и Эстонии. Кстати, экономические контакты с Москвой стали тогда спасением для многих предприятий рыбной промышленности Прибалтики. А после победы на выборах 1994 года в Белоруссии Александра Лукашенко желанными гостями в Москве стали директора белорусских компаний, также наладивших поставки своей продукции в московский регион.

Чей Крым?

Сложнее тогда складывались отношения команды московского мэра с Украиной. Дело в том, что еще в середине 1990-х Лужков неоднократно заявлял о том, что Россия должна развивать отношения с Крымом. Более того, мэрия Москвы активно помогала, в том числе и финансово, многим пророссийским организациям Крыма. А в 1996 году по инициативе Лужкова Совет Федерации принял резолюцию о признании Севастополя частью российской территории и квалифицировал действия руководства Украины как противоречащие международному праву. Это сильно тогда не понравилось Борису Ельцину и другим руководителям страны, но президент РФ отреагировал на лужковские шаги сдержанно – ведь на завершившихся ранее в том же 1996-м выборах президента мэр Москвы поддержал Ельцина и содействовал сохранению за ним поста главы страны. На Украине же эти действия Юрия Михайловича не забыли, и в 2008 году он был объявлен персоной "нон грата".

Но в дальнейшем Юрий Лужков чувствовал себя все более самостоятельно и все чаще раздражал Ельцина. Особенно напрягли его заявления мэра Москвы о проблемах со здоровьем президента и начавшееся сближение с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. А создание в 1998 году блока "Отечество – вся Россия" и вовсе вызвало негодование тогдашнего президента страны. Далее последовал звездный час телекиллера Сергея Доренко и восхождение блока "Единство" – прообраз будущей "Единой России". Надо сказать, у самого Лужкова, как утверждают лица из его окружения, никогда не было амбиций стать главой государства. Его устраивала роль администратора при сильном политическом лидере, которого он видел сначала в Евгении Примакове (который был в 1998-1999 годах премьер-министром РФ), а затем во Владимире Путине.

Мечта о граде на холме

После 2000 года Лужков нашел новый облик Москвы – богатого "града на холме". Хорош или плох был его проект – другой вопрос, но Юрий Михайлович считал его необходимым для сохранения единства страны. Он считал, что раз крупнейшие политические волнения в стране происходят в Москве, то нужно дать москвичам высокий жизненный уровень, чтобы минимизировать желание его жителей выходить на улицу. Отсюда превращение Москвы в город менеджеров и администраторов. Отсюда и повышенное внимание к строительству, наведению порядка и социальной сфере. За любовь к порядку и красивым газонам среди журналистов его даже называли "косильщик Лужков". Все это в Москве поддерживалось на куда более высоком уровне, чем в большинстве российских регионов. Данная модель продержалась с десяток лет. Сегодня уже видно, что она себя исчерпала.

28 сентября 2010 года указом президента РФ Дмитрия Медведева Лужков был лишен должности мэра Москвы с унизительной формулировкой: "В связи с утратой доверия". Некоторые источники утверждали, что отношения с тогдашним президентом у столичного градоначальника не складывались еще с начала 2000-х. Впрочем, в СМИ уже появилось несколько версий отстранения Юрия Михайловича. Согласно одной из них, причиной этого стало излишнее покровительство Лужкова бизнесу своей супруги – Елены Батуриной, руководившей компанией "Интеко", часто получавшей выгодные участки под застройку и выигрывавшей различные тендеры.

После отставки Юрий Лужков сосредоточился на хозяйственной деятельности. Но уже, видимо, исключительно в свое удовольствие. Он стал больше уделять внимание своему любимому детищу – пчеловодческому хозяйству, его предприятие "Веедерн" в Калининградской области выращивало гречку и грибы. Причем сам Юрий Михайлович проводил в поле немало времени.

Наследие Юрия Лужкова неоднозначно, как и эпоха, в которой он руководил столицей России. Мигранты, мздоимство чиновников, показная роскошь – этим Лужкова попрекают и, наверное, не без оснований. Именно в эпоху правления Лужкова родилась народная поговорка, что за МКАДом жизни нет. В этот период в Москву ринулись мигранты как дешевая рабочая сила. Стали приезжать за сносными заработками учителя, врачи, представители других профессий, которые не могли заработать на жизнь в своих регионах. Все это отрицать нельзя. Но в то же время благодаря Юрию Михайловичу в трудные годы удалось сохранить ряд ведущих театров страны, продолжали выходить многие толстые литературные журналы и "Литературная газета". Кстати, однажды Лужков признался в любви к произведениям нашего земляка – Василия Шукшина и сообщил, что его любимый рассказ Василия Макаровича – "Срезал". Именно поддержка Лужкова позволила состояться такой телекомпании как НТВ в ее лучшие годы. Благодаря Лужкову еще в 1990-е годы в Москве не забывали "чей Крым". В общем, его наследие еще предстоит оценить на весах истории.